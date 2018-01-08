اللون الأسود يطغى على نجمات حفل جوائز غولدن غلوب

لوس انجليس: أعربت ممثلات عن موقفهن الرافض للتحرش والاعتداء الجنسي في أماكن العمل عبر ارتداء ملابس سوداء اللون خلال حفل النسخة الخامسة والسبعين من جوائز “غولدن غلوب” في بفرلي هيلز.

واختارت النساء ارتداء اللون الأسود بناء على طلب من حركة “تايمز أب ناو”، التي أسستها نحو 300 امرأة تعمل في مجال السينما والتلفزيون والمسرح، في أعقاب فضيحة هارفي واينستين التي هزت صناعة الترفيه الأمريكية العام الماضي.

وانضم نجوم من الرجال لهن على السجادة الحمراء حيث ارتدوا بدلات رسمية سوداء تحمل شعار الحركة.

وتساءل بعض النجوم عن كيفية تعامل الحفل مع هذا الموضوع الحساس، لكن مضيف الحفل النجم سيث مايرز قال إنه يعتقد أنه قادر على التعامل مع الوضع، حيث سيعاونه فريق من الكتاب بقيادة الكوميديتان تينا فاي وإيمي بوهلر. وقال مايرز “أعتقد أن لدينا نكات”. (د ب أ)