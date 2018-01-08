البرلمان العراقي يلزم الحكومة بإعمار المناطق المتضررة في البصرة

بغداد: صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الإثنين، على صيغة قرار يلزم الحكومة بإعمار المناطق المتضررة من الحروب في محافظة البصرة (جنوب).

وقال النائب علي الصافي، إن “مجلس النواب صوت هذا اليوم على صيغة قرار يلزم الحكومة بإعمار مناطق محافظة البصرة التي تضررت من الحروب المتعاقبة”.

وأشار الى ان “هذا القرار يعتبر من القرارات المهمة لأنه سيلزم الحكومة بتخصيص أموال لمحافظة البصرة التي تعرضت الى دمار كبير نتيجة الحروب المتعاقبة”.

وتقع البصرة الغنية بالنفط على الخليج العربي (جنوب) وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم ويصدر غالبية نفطه عن طريق موانئها.

وتبعد البصرة عن بغداد نحو 450 كم.

وكانت محافظة البصرة ساحة لحروب عديدة منها الحرب العراقية الايرانية 1980-1988 وحرب الخليج عام 1991 والحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الامريكية أثناء غزوها للعراق عام 2003. (الأناضول)