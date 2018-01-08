العراق يحظر على مجموعة كار الكردية العمل في حقول نفط كركوك

بغداد: قال بيان إن برلمان العراق قرر الاثنين، حظر العمل في حقول كركوك النفطية على مجموعة كار الهندسية الكردية العراقية.

وطلب المشرعون من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة تولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقول. (رويترز)