العراق يحظر على مجموعة كار الكردية العمل في حقول نفط كركوك
Jan 08, 2018
بغداد: قال بيان إن برلمان العراق قرر الاثنين، حظر العمل في حقول كركوك النفطية على مجموعة كار الهندسية الكردية العراقية.
وطلب المشرعون من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة تولي عمليات الإنتاج والتصدير في الحقول. (رويترز)
اليس هذا دليلا قاطعا بأن الحكومة العراقية الطائفية المدارة من ايران تمارس التميز والتفرقة العنصرية والطائفية كسابقاتها من الحكومات الشوفينية التي تسلطت على رقاب شعوب العراق تحت شعارات الديمقراطية الزائفة…. فكيف للكورد القبول بهم و العيش معهم تحت علم واحد وهم يمارسون تجاه الكورد ما تمارسها الصهاينة بحق الفلسطينيين ……