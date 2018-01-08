السعودية تبدأ تطبيق قرار السماح لنساء بحضور مباراة كرة قدم الجمعة للمرة الأولى

الرياض: تبدأ ملاعب رياضية سعودية الجمعة المقبل تطبيق قرار السماح للنساء بالدخول اليها لمشاهدة مباريات كرة القدم، في سابقة في المملكة المحافظة تأتي في خضم بوادر انفتاح اجتماعي تعيشها السعودية منذ أشهر.

في 30 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة الاعلام السعودية الاثنين أن السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر، بحسب بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة فرانس برس.

وأول مباراة يمكن للسعوديات مشاهدتها ستجمع فريقي الاهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة بين فريقي الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة بين فريقي الاتفاق والفيصلي في 18 كانون الثاني/ يناير.

واختارت السلطات “استاد الملك فهد” في الرياض، و”مدينة الملك عبدالله” في جدة، و”ملعب الأمير محمد بن فهد” في الدمام، لتكون اول الملاعب التي تتابع فيها النساء منافسات رياضية.

وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الاماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في ايلول/ سبتمبر الماضي للمرة الاولى حيث حضرن احتفالا لمناسبة العيد الوطني.

وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم. لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة اقتصادية اجتماعية تحت مسمى “رؤية 2030″ طرحها ولي العهد الامير محمد بن سلمان في 2016.

في 26 أيلول/ سبتمبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا سمح للمرة الاولى باعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات. ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار في حزيران/ يونيو 2018. (أ ف ب)