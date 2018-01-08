الخارجية الإيرانية: جميع الخيارات على الطاولة بشأن الاتفاق النووي

طهران: صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن الجمهورية الإسلامية وضعت جميع الخيارات على الطاولة حول الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول الاثنين، في ظل اقتراب الموعد الذي حددته الولايات المتحدة لفرض عقوبات نووية وغير نووية على إيران: “إيران نظرت في جميع السيناريوهات المحتملة. واتخذت القرارات اللازمة لكل سيناريو محتمل، ووضعت جميع خياراتها على الطاولة، وستضع هذه القرارات موضع التنفيذ وبسرعة وفي نفس اليوم بالتناسب مع القرار الذي تتخذه الولايات المتحدة”.

وأوضح: “نظرا لطبيعة الاتفاق النووي وكونه التزاما دوليا، فإن الإدارة الأمريكية ملزمة بتنفيذ الاتفاق النووي، وأي سلوك غير منطقي من قبلهم سيواجه برد حازم وقوي من قبل الجمهورية الإسلامية… الإجراءات التي أعدتها الجمهورية الإسلامية ستجعل الإدارة الأمريكية تندم على فعلتها”.

وقال قاسمي إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موجيريني ووزراء خارجية كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا سيجتمعون نهاية الأسبوع في بروكسل للتباحث بشأن الاتفاق النووي. (د ب أ)