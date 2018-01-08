ليفربول طلب من برشلونة استعارة كوتينيو حتى نهاية الموسم

مدريد: كشفت تقارير صحفية إسبانية الاثنين أن شركة “فيناواي سبورتس″ الأمريكية، المالكة لنادي ليفربول الإنجليزي، طلبت من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة الإسباني، السماح لهم باستعارة اللاعب البرازيلي فليبي كوتينيو المنتقل حديثا لصفوف النادي الكتالوني حتى نهاية الموسم الجاري حتى يتمكن من استكمال مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “أ س″ الإسبانية أن مالكي ليفربول تقدموا بهذا الطلب لبارتوميو خلال الفصل الأخير من مفاوضات الجانبين حول انتقال اللاعب والتي كللت بالنجاح بعدما وافق برشلونة على دفع 120 مليون يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو أخرين في صورة حوافز.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بارتوميو لم يوافق على طلب المسؤولين في النادي الإنجليزي.

وبعد أن ضمن برشلونة الحصول على خدمات نجم الوسط البرازيلي، في الوقت الذي لم يحسم فيه ليفربول بعد صفقاته الجديدة لتعويض غياب اللاعب، والتي يأتي على رأسها توماس ليمار ونابي كيتا، كان الرفض القاطع هو ما حصل عليه المستثمرون الأمريكيون. (د ب أ)