برلسكوني: جميع المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا مجرمون

روما: قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني في حوار الاثنين، أن جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إيطاليا خلال الأعوام الماضية مجرمون طالما أنه ليس لديهم ” إمكانية ” للحصول على وظيفة ثابتة.

وقال برلسكوني لصحيفة ال فوليو ” وفقاً لأكثر التقديرات تحفظاً، في إيطاليا يوجد 500 ألف مهاجر غير شرعي، وصلوا خلال الأعوام الأخيرة، وتهاونت الحكومات اليسارية في التعامل معهم”.

وتساءل” هؤلاء الأشخاص ليس لديهم إمكانية الحصول على وظيفة ثابتة، لذلك من أجل العيش يضطرون لخرق القانون. هذا يعني عمل غير معلن عنه ودعارة وتجارة مخدرات وسرقة وغيرها. كيف لا يمكن الخوف منهم!”.

ويشار إلى أنه منذ النصف الأول من عام 2015، تعد إيطاليا نقطة الوصول الرئيسية للمهاجرين المتجهين لأوروبا وقادمين من شمال أفريقيا. ويسعى الكثير منهم للسفر لشمال أوروبا، ولكن القيود الحدودية الأكثر صرامة صعبت من سفرهم لمقصدهم.

سجلت إيطاليا وصول أكثر من 450 ألف مهاجر في الفترة من 2015 إلى .2017 مع ذلك، تراجع عدد المهاجرين بنسبة 34% العام الماضي مقارنة بعام 2016، عقب أن توصلت الحكومة لاتفاقات مع السلطات الليبية.

وقال برلسكوني، الذي ينظم حملة انتخابية من أجل الانتخابات العامة المقررة في الرابع من آذار/مارس المقبل، على الرغم من أنه لا يحق له الترشح شخصياً بسبب إدانته في قضية تهرب ضريبي، “يجب التغلب على الخوف من المهاجرين من خلال وقف تدفقات المهاجرين الجدد وليس فقط من خلال الحد من عددهم”.

ويشار إلى أن التحالف المحافظ الذي يقوده برلسكوني، ويضم الرابطة اليمينية المتشددة( التي تعرف سابقاً باسم الرابطة الشمالية) وحزب أشقاء إيطاليا يتقدم في استطلاعات الرأي، حيث يحظى بتأييد 35 % من الناخبين. ويقول المحللون إنه قد يحصل على أغلبية برلمانية إذا فاز بما لايقل عن 40 % من الأصوات. (د ب أ)