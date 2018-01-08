المخابرات العامة الأردنية تعلن إحباط مخطط كبير لتنفيذ عمليات إرهابية
Jan 08, 2018
عمان: أعلنت المخابرات العامة الأردنية الاثنين إحباط “مخطط إرهابي كبير” لتنفيذ عمليات إرهابية، واعتقال 17 مشتبهاً بهم، وذلك في شهر تشرين ثان/نوفمبر الماضي.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم فإن دائرة المخابرات العامة “أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية حثيثة ودقيقة مخططاً إرهابياً وتخريبياً كبيراً خططت له خلية إرهابية مؤيدة لتنظيم “الدولة الاسلامية”(داعش) خلال شهر تشرين ثان/نوفمبر لعام 2017 “.
وأضافت أن “عناصر الخلية خططت لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية وبشكل متزامن بهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى والرعب لدى المواطنين”.
وأسفرت المتابعة الاستخبارية عن اعتقال 17 عنصراً متورطاً في الخلية وضبط الأسلحة والمواد التي كان من المقرر استخدامها. (د ب أ)
MEGA CONGRATULATIONS
هولا الارهابيون الملاعين لماذا يستهدف العرب داءما ولم يستهدفون الكيان الصهيوني على مدى عشر سنوات رغم انهم على حدود فلسطين . على الأردنين والفلسطينيين من راء منكم داعشي أو حوثي فقتلوه لأن هولا هم الصهاينة الاصلين .
نحن شعوب نصدق كل ما يذاع ، لم نستنتج من احداث سوريا ان كل ما يحاك ضدنا هو صنيعة مخابرات !!!!
نحن لا نصدق اي حديث عن هجوم ارهابي ، أنتم ( الاردن و الدول العربية ) تصيغون ما تريدون و تنفذون ، ونحن علينا التصديق !
لم يعد هذا الامر سهل التصديق
أنتم دول ديكتاتورية من اعلى الهرم الى أسفله