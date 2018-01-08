الصليب الأحمر: 80 بالمئة من النازحين السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى بلادهم

بيروت: أفاد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان كريستوف مارتان الاثنين، بأن 80 بالمئة من النازحين السوريين الموجودين في لبنان يرغبون في العودة الى بلادهم متى تحسنت الأوضاع الأمنية فيها.

وقال ماراتان ، خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي اليوم ، إن النازحين الذين عادوا الى ديارهم لم يتجاوز عددهم الــ 60 الف نازح اي بنسبة واحد بالمئة من تعداد النازحين.

وقدم مارتان ، خلال اللقاء ، تصور اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيال عودة النازحين السوريين الى بلادهم والمعايير التي وضعتها اللجنة ” لتأمين عودة آمنة وكريمة” لهؤلاء النازحين”.

ولفت الى أن التصور سيوزع على كبار المسؤولين في لبنان وعدد من الدول الكبرى والمعنية بأوضاع النازحين السوريين.

من جانبه ، قال الرئيس اللبناني إن “المطالبة بعودة النازحين السوريين الى بلادهم تنطلق من ضرورة وضع حد للمعاناة التي يعيشونها من جهة، وتأكيداً على أهمية الوصول الى حل سلمي للأزمة السورية يعيد الاستقرار والأمن الى الأراضي السورية بحيث يتمكن النازحون من العودة الآمنة اليها”.

ولفت إلى أن “هذا الموقف يأخذ في الاعتبار الظروف الراهنة في سوريا والتي يأمل لبنان ان تتحسن في القريب العاجل” .

وأشار الرئيس عون إلى أن” لبنان لا يتحمّل مسؤولية الحرب في سوريا بل تداعياتها، في حين أن هذه المسؤولية تقع في جانب كبير على الدول التي سبّبت أو سهّلت اندلاع الحرب أو شاركت فيها من دون ان يحاسبها احد على ما فعلته”. (د ب أ)