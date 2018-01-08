العراق: العثور على مقبرة تضم 20 جثة لنساء غربي الموصل

الموصل: أعلن مصدر في الشرطة العراقية الاثنين، العثور على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء، على أجسادهن آثار تعذيب غربي الموصل.

وقال المقدم عمر الحجار إنه” تم اليوم العثور على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء خلال عملية رفع الانقاض في الساحل الأيمن من مدينة الموصل”.

واوضح أن” الضحايا قد تم اعدامهن من قبل عناصر داعش خلال محاولتهن الهروب باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل خلال عمليات التحرير العام الماضي”.

واضاف الحجار أن” القوات الأمنية أقدمت على انتشال الجثث بالكامل مع بطاقاتهن الشخصية ، وتم تسليمهن للطب العدلي الشرعي بالموصل للتعرف عليهن وتسليمهن الى ذويهن “.(د ب أ)