الخارجية الروسية: مدير الإستخبارات الأمريكية كذب في مزاعمه بالتدخل في الإنتخابات

موسكو: اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاثنين، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بالكذب في لقاء تليفزيوني، عندما قال إن روسيا ظلت “لعقود” تتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن “أفضل دليل على أن ما قاله محض كذب هو أنه على مدار كل تلك العقود لم يصدر عن الأجهزة الخاصة الأمريكية أو المسؤولين الأمريكيين ولو لمرة واحدة مثل هذه المزاعم أو يطرحوا مثل هذه القضايا على روسيا”.

وأضافت :”لم يكن هناك ولو خبر واحد حول هذا … حتى جاء النظام الانتخابي الأمريكي بـ(دونالد) ترامب رئيساً. حينها بدأ كل هذا، اتهامات لا أساس لها، عمليات البحث عن عدو خارجي، والعويل بشأن (يد الكرملين)”.

كان بومبيو اتفق في البرنامج التليفزيوني “واجه الأمة” أمس على أن الروس قاموا بمحاولات لتقويض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 .

وقال :”نعم … لقد حاولوا لعقود … لدينا الكثير من الخصوم الذين يريدون تقويض الديمقراطية الغربية. ولذلك هناك هذا التركيز في واشنطن على التدخل الروسي”.

وأضاف :”لدينا عمل مهم باعتبارنا جزءاً من فريق الأمن القومي الأمريكي وهو جعل الانتخابات آمنة وسليمة وديمقراطية … ونعمل عن كثب لضمان ذلك”. (د ب أ)