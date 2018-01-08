ولد عباس: بوتفليقة أعطى درساً لماكرون!
Jan 08, 2018
“القدس العربي”:
عاد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب السلطة الأول في الجزائر، “جبهة للتحرير الوطني” إلى تصريحاته المثيرة، ومن آخرها قوله في لقاء لمنتخبي الحزب أن “الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون درسا، والأخير قبله، وذلك خلال زيارته مؤخرا إلى الجزائر”.
ووسط الزغاريد وأصوات تدعو إلى عهدة (ولاية) خامسة لبوتفليقة دعا كل مناضلي الحزب، الذي يرأسه بوتفليقة شرفياً، إلى التقدم له بجزيل الشكر و العرفان.
نعم أعطاه درسا عنوانه كيف تبقى رئيسا مدى الحياة وبعد المماة
نعم ياولد عباس فبوتفليقة ومنذ أن كان وزيرا لخارجية الجزائر في ستينيات القرن العشرين وإلى حكمه اليوم ونحن في القرن الحادي والعشرين يكون قد واكب وعاصر وعايش 10 رؤساء لفرنسا بشحمهم ولحمهم ودمهم أولهم ديغول وآخرهم من قلت أنه أعطاه بوتفليقة درسا .