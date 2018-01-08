وزير خارجية بريطانيا لنظيره الفلسطيني: القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة
لندن: قال مكتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان، إن الوزير أبلغ نظيره الفلسطيني رياض المالكي الاثنين أن القدس يجب أن تكون في نهاية الأمر عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية.
وتابع “أكرر التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين والحاجة الملحة لاستئناف محادثات السلام وموقف المملكة المتحدة الواضح والمستمر بشأن وضع القدس″.
وأضاف “يجب أن يتحدد (وضع القدس) عبر تسوية يتفاوض عليها الإسرائيليون والفلسطينيون ويجب أن تكون القدس في نهاية الأمر العاصمة المشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية”.(رويترز)
Held talks with Foreign Minister Riyad al Malki to discuss UK’s commitment to supporting the #Palestinian people, urgent need for progress on the Middle East Peace Process & reiterated UK’s position on the status of Jerusalem. pic.twitter.com/NJMAAhhTzx
— Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 January 2018
دائما, لاشيء ثابت في السياسة. ودائما أيضا مواقف الدول ” الوازنة ” قد تتغير بين عشية وضحاها لأنها لاتخسر الكثير إن فعلت. هناك حل واحد وأوحد وهو ” إذا الشعب يوما أراد الحياة …”
المشكلة الآن ليست في موقف الدول الغربية او بقية الدول في العالم المشكلة هي في موقف ابن سلمان الذي يصر على ان تكون القدس عاصمة لأصدقائه الصهاينة والغاء الشعب الفلسطيني وقيام دولته فابن سلمان يعارض بشدة مثل اسلافه قيام دولة فلسطينية فهو يضغط صراحة على الدول العربية من اجل التنازل على القضية الفلسطينية ونسيان الشعب الفلسطيني ودولته ويجاهر بهذا كما انه يطالب الدول بالاعتراف بذلك اولا ويبقى هو الاخير حتى يقول بانه اتبع رغبة الدول التي اعترفت باسرائيل والغت القضية الفلسطينية برمتها
ان لا استبعد ان السادات قام بالتطبيع مع اسرائيل بدعم من السعودية وستتكشف الامور مع الزمن وسيثبت ان آل سعود باعوا فلسطين لليهود من زمان وان الصراع العربي الاسرائيلي كله كان من تدبير آل سعود
كل الاحداث تدل على ذلك