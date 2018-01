وزير خارجية بريطانيا لنظيره الفلسطيني: القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة

لندن: قال مكتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في بيان، إن الوزير أبلغ نظيره الفلسطيني رياض المالكي الاثنين أن القدس يجب أن تكون في نهاية الأمر عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية.

وتابع “أكرر التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين والحاجة الملحة لاستئناف محادثات السلام وموقف المملكة المتحدة الواضح والمستمر بشأن وضع القدس″.

وأضاف “يجب أن يتحدد (وضع القدس) عبر تسوية يتفاوض عليها الإسرائيليون والفلسطينيون ويجب أن تكون القدس في نهاية الأمر العاصمة المشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية”.(رويترز)

Held talks with Foreign Minister Riyad al Malki to discuss UK’s commitment to supporting the #Palestinian people, urgent need for progress on the Middle East Peace Process & reiterated UK’s position on the status of Jerusalem. pic.twitter.com/NJMAAhhTzx

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 8 January 2018