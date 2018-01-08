ماي تقدم الوزراء الجدد بعد تعديل وزاري

لندن : توسطت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الجدد من وزراء حكومتها ونواب زعيم حزب المحافظين أمام المصورين ووسائل الإعلام خارج مقر الحكومة البريطانية في شارع داوننج ستريت بلندن بعد تعديل وزاري أُجرى اليوم الاثنين .

وشملت التغييرات تعيين وزير الهجرة براندون لويس رئيسا جديدا لحزب المحافظين وجيمس كليفرلي نائبا له، كما تم تعيين هيلين جرانت ورحمن تشيشتي نائبين لرئيس الحزب لملف المجتمعات المحلية.

وذكر حساب تابع للحزب على موقع تويتر أن ماي عينت أيضا ماركوس جونز نائبا لرئيس الحزب لملف الحكومة المحلية وكيمي بادينوتش لملف السياسات وماريا كالفيلد لملف المرأة وبين برادلي لملف الشباب.

كانت خسارة ماي الرهان في الانتخابات العامة قد أدت إلى فقدان حزب المحافظين لأغلبيته البرلمانية وإضعاف مركزها، ما دفعها إلى التفكير في تعديل وزاري تأمل من خلاله إعادة الحيوية لجدول أعمال الحكومة الذي تضرر جراء الانقسامات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرار لم يتسم بالحكمة بإجراء انتخابات عامة العام الماضي.

وكان يتوقع أن تحتفظ ماي بالأسماء الثقيلة في فريقها الوزاري، مثل وزراء المالية والخارجية والداخلية والوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قد تعزز مواقع النساء والسود والشباب في محاولة لإسكات منتقدين قالوا إن حزبها يهيمن عليه الذكور والبيض وكبار السن.(رويترز).