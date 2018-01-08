انتخابات الرئاسة المصرية في مارس المقبل

القاهرة- تامر هنداوي

أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، أن عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية ستجرى أيام 16، و17 ، و18 مارس/ أذار المقبل، للمصريين الموجودين في الخارج، وداخل مصر، أيام 26، و27، و28 مارس/ أذار المقبل.

وأضاف “إبراهيم”، خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة أمس، أنه حال كانت هناك جولة إعادة، سيجرى إعادة التصويت، خارج مصر أيام الخميس والجمعة والسبت 19، 20، 21 إبريل/ نيسان المقبل، وداخل مصر أيام 24، 25، 26 إبريل/ نيسان المقبل.