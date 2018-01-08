روسيا تؤكد الهجوم على قواعدها في سوريا بطائرات دون طيار

موسكو: ذكرت وكالات أنباء روسية أن روسيا قالت اليوم الاثنين إن ما أسمتهم متشددين هاجموا قاعدة بحرية وأخرى جوية لها في سوريا يوم السبت مستخدمين طائرات دون طيار.

ونقلت الوكالات عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الهجمات استهدفت قاعدة حميميم الجوية وقاعدة طرطوس البحرية في غرب سوريا واستخدمت فيها 13 طائرة دون طيار مسلحة. وأضافت أن الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

كانت الوزارة قالت الأسبوع الماضي إن عسكريين روسيين قتلا في هجوم بقذائف مورتر على قاعدة حميميم في 31 ديسمبر كانون الأول.(رويترز).