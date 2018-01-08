صلاح يحتفظ بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ

لندن-”القدس العربي”:

استمر مهاجم ليفربول محمد صلاح في حصد الجوائز الفردية الهامة، بالاحتفاظ بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي من قبل رابطة المحترفين، بعدما تفوق على زميله السابق فيليب كوتينيو وهداف توتنهام هاري كين.

وحافظ الشاب المصري على مستواه الاستثنائي هذا الموسم، بتسجيل ستة أهداف وصناعة أربعة من مشاركته في ثماني مباريات على مدار شهر ديسمبر المزدحم بالمباريات، ليجني ثمار تعبه بالحصول على 50% من الأصوات، ويتّوج بجائزة لاعب الشهر الثاني على التوالي في إنجاز غير مسبوق لأي عربي.

وجاءت هذه الأنباء السارة عن صلاح، بعد أيام من فوزه بجائزة “الكاف”، كأفضل لاعب أفريقي لعام 2017، وقبلها ظفر بجائزة BBC وأيضًا “الأسد الذهبي التابعة لصحيفة “المنتخب” المغربية، كدليل على أنه يعيش مرحلة استثنائية في مسيرته كلاعب منذ قدومه من روما إلى ليفربول الصيف الماضي.

ونجح الفرعون حتى الآن في تسجيل 23 هدفًا في 29 مشاركة له مع حُمر الميرسيسايد، منهم 17 هدفًا في البريميرليغ، بفارق هدف عن سفاح توتنهام هاري كين، فضلاً عن مساهمته في عودة منتخب بلاده لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا.