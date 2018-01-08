فايننشال تايمز: “ستار أكاديمي” للنساء تنشر أيديولوجية أوجلان بين العرب في سوريا

لندن ـ”القدس العربي”ـ إبراهيم درويش:

قالت صحيفة “فايننشال تايمز″ إن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بالترويج لفكرة قيادة المرأة وسيطرتها على المناطق التي طرد منها تنظيم الدولة. وأشارت في البداية إلى قاعة “ستار أكاديمي” للنساء في شمال- شرق سوريا والتي تبدو من النظرة الأولى جذابة، أركانها مزينة بالورود البلاستيكية والملابس التقليدية. وهناك صور للمقاتلات الكرديات وصورة للثورية اليسارية روزا لوكسمبرغ. وسألت ريحان لوقو طالباتها “من يهزم الدولة؟” فصرخت الحاضرات “الرجل”. وعندما كررت السؤال ومن يهزم الرجل؟ فالجواب كان “المرأة”. وتقدم لوقو لطالباتها دروسا في الأيديولوجية اليسارية النسوية والتي تقوم بالترويج لها قوات سوريا الديمقراطية التي تحظى بدعم من بريطانيا، ومعظم أفرادها هم من أتباع الزعيم الكردي السجين في تركيا عبدالله اوجلان، وتعلق صورة القائد بشواربه ووجه الباسم في قاعات الدراسة.

وتضيف الصحيفة أن حزب العمال الكردستاني في تركيا، الذي يعتبر المقاتلين الأكراد في سوريا فرعا له حاول بنجاح نسبي نشر أيديولوجية أوجلان حول الحكم الشعبي والتي تدعو إلى إنشاء “أمة ديمقراطية” ليس في شمال سوريا وتركيا ولكن عبر الشرق الأوسط. وترى قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية أن الفرصة سانحة لمحاولة تطبيق الأيديولوجية في معاقلها الجبلية بعدما حققت انتصارات على تنظيم الدولة بدعم من الطيران الأمريكي واستغلت من الفوضى التي ستدخل عامها السادس في سوريا. وتقول حياة، إحدى قيادات قوات سوريا الديمقراطية: “نحاول منح قوتنا للمرأة فهن من سيعلمن الجيل المقبل من المجتمع″.

وتدير حياة مركز للمرأة في بلدة الطبقة ذات الغالبية العربية والتي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية العام الماضي. وأرسلت مجموعة من النساء إلى “ستار أكاديمي”. وترى الصحيفة أن قيام سوريا الديمقراطية بالترويج لهذه الأفكار هو موقف براغماتي في وقت تحاول فيه تقوية سيطرتها على المناطق بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة من معاقلهم الرئيسية. ففي الأعوام الأربعة الماضية من حكم التنظيم أجبرت النساء على ارتداء العباءة السوداء من الرأي إلى أخمص القدم والبقاء في البيت. وفي منظمة تقوم على أفكار أوجلان فيجب التشارك في المناصب بين الرجال والنساء. وتضيف الصحيفة إن المرشحات للمساقات تم إحضارهن إلى بلدة رميلان حيث يمنح مقر ستار أكاديمي من النافورة والازهار منظرا منعشا عن أجواء المدن المحطمة . ويجب على المرشحات تسليم إجهزة الهاتف النقالة، وتزعم المدربة أن هذا يجعلهن يركزن على المساق ويشاركن في الأعمال اليومية والوجبات والمنامات. وتقول إعمار، 21 عاما من الطبقة “لقد مرت علينا أربعة أعوام بدون هوية” و “الأن يتم تعريفنا بتاريخ المرأة، وهي أمور غير معروفة لنا”.

وتدرس لوقو، رؤية أوجلان عن المرأة وتقوم على فكرة أن المجتمعات الأمومية تم تدميرها قبل 5.000 عاما على يد الرجل في أثناء الحضارة السومرية واحتكرت المعرفة من خلال الكتابة. وقالت إن الأديان التوحيدية استخدمها الرجل كسلاح ضد المرأة. اما اليوم فنحن نعيش في عصر “القذارة الرأسمالية”. وأشارت إلى الطريقة التي يتم فيها استغلال جسد المرأة وأصبحت:” سلعة تباع وتشترى”.

وتشير الصحيفة إلى أن الكثيرات من المشاركات في “ستار أكاديمي” لديهن قصص عن الإستغلال من خلال إجبارهن على الزواج المبكر من أقاربهن. وتقول ريم التي أجبرت على الزواج في سن الـ 16 عاما وطلقت من زوجها “لم أعد أحب عائلتي” لأنهم “لم يقفوا معي”. ورغم الشهادات المؤيدة لما تقوم به “ستار أكاديمي” إلا أن عربا يخشون من أن تمزق البرامج التثقيفية مجتمعاتهم وتخلق مشاكل مادية وزوجية. وقال شيخ من الطبقة “تتمتع نساؤنا بالحرية ويمكنهن الذهاب إلى أي مكان.. وهذا يمزق عائلاتنا”.