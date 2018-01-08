المحقق مولر قد يلتقي بترامب في التحقيق في تدخل روسي بالانتخابات

واشنطن: ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) التلفزيونية اليوم الاثنين أن مشاورات أولية جارية بشأن احتمال أن يجري المحقق الخاص روبرت مولر مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إطار التحقيق في مزاعم عن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

وقالت (إن.بي.سي) نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين إن محامين عن ترامب اجتمعوا مع ممثلين عن مكتب مولر في أواخر ديسمبر كانون الأول للحديث بشأن الإجراءات اللوجستية لمثل هذا اللقاء.

وتابعت أن المشاورات شملت المكان المحتمل للقاء ومدته فضلا على المعايير القانونية والخيارات المتعلقة بشكل اللقاء ومنها تقديم أجوبة مكتوبة بدلا من الجلوس معا بشكل رسمي.

ويحقق مولر، تحت إشراف وزارة العدل، في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية وتواطؤ محتمل من جانب حملة ترامب مع روسيا.

وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات لمحاولة مساعدة ترامب على الفوز. ونفت روسيا ذلك وقال ترامب إنه لم يكن هناك أي تواطؤ.

وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال لشبكة (إم.إس.إن.بي.سي) الإخبارية اليوم إنه يتوقع أن يحاول مولر الحديث مع ترامب بشكل شخصي.

وقال بلومنتال وهو عضو اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ التي تجري تحقيقا آخر بشأن التدخل الروسي “أتوقع أن يجري لقاء وجها لوجه مع الرئيس“.

وأدى تحقيق مولر حتى الآن إلى إقرار اثنين من مساعدي ترامب، هما مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين والعضو في حملته الانتخابية جورج بابادوبلوس، بالذنب بالكذب على ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في التحقيقات.

ووجهت اتهامات لاثنين آخرين هما مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت ومساعده ريتشارد جيتس لكنهما قالا إنهما غير مذنبين. ورفع مانافورت دعوى قضائية على مكتب مولر الأسبوع الماضي قائلا إن التحقيق الذي يقوده المحقق الخاص يتجاوز سلطات المكتب القانونية.

وقال تاي كوب محامي ترامب إن البيت الأبيض لن يعلق على اتصالات مع مكتب المحقق الخاص لكنه قال إنه “يواصل تعاونه الكامل مع المكتب من أجل تسهيل الحصول على نتائج في أقرب وقت ممكن”.

ولم يرد محامون آخرون عن الرئيس على طلب للتعليق. ورفض المتحدث باسم مكتب المحقق الخاص التعليق.(رويترز).