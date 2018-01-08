إغلاق شوارع باريس بسبب مخاوف من حدوث فيضانات

باريس: أعلنت السلطات في باريس، اليوم الاثنين، إنه تم إغلاق الشوارع وممرات المشاة المُطلة على ضفتي نهر السين في العاصمة الفرنسية بسبب ارتفاع منسوب المياه، حيث استعدت المقاهي والمحلات التجارية لحدوث فيضانات.

وذكرت السلطات أن السبب وراء إصدارها تحذيرات للسكان المحليين والمحال التجارية هو ارتفاع منسوب المياه في نهر السين التي اقتربت من مستوى 4 أمتار-وهو مستوى أقل من مستويات المياه التي وصلت ل 1ر6 متر في حزيران/يونيو 2016 و62ر8 أمتار في عام .1910

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن منسوب المياه في نهر السين ربما يتعدى مستوى ال 4أمتار خلال الأيام القادمة.

وأكدت الشرطة أنه سيجري إغلاق حديقة بطول كيلومتر واحد تقع على جانبي نهر السين.

ونصحت السلطات السكان المحليين بإزالة الأشياء القيمة من الطوابق السفلية تخوفاً من حدوث فيضانات، كما طالبت السلطات إدارة الخدمات الاجتماعية بإبعاد المشردين من على ضفتي النهر.

من جهة أخرى استمر البحث عن شرطية اختفت يوم الجمعة خلال تدريبات في نهر سين بالقرب من كاتدرائية نوتردام دو باري. ولم يتضح بعد ما الذي حدث لها. (د ب أ) .