حقوقيون دوليون يستنكرون منع إسرائيل ممثلي 20 منظمة دولية من دخول أراضيها

لندن: استنكر حقوقيون بريطانيون وأمريكيون، قرار إسرائيل منع دخول ممثلي 20 منظمة دولية غير حكومية أراضيها، بحجة دعمها لحركة المقاطعة “بي.دي.إس″ الداعية لإنهاء الدعم الدولي لإسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية.

واعتبر أسعد رحمن، المدير التنفيذي لمنظمة “وار أون وانت” البريطانية، أنّ إصدار لائحة بأسماء منظمات يحظر دخولها الأراضي الإسرائيلية، “محاولة يائسة لإسكات حركة متصاعدة تحمّل إسرائيل مسؤولية الانتهاك الممنهج لحقوق الفلسطينيين وللقوانين الدولية”.

وأضاف رحمن، في بيان نشره، أمس الأحد، على موقع المنظمة الإلكتروني، أنّ ” الإجراء الإسرائيلي نموذج من القمع المستمر الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

كما طالب الحكومة البريطانية بـ “إدانة الحملة الأخيرة على المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات فورية من شأنها تحميل إسرائيل مسؤولية الانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين”.

وفي السياق، أدانت المنظمة الأمريكية “الصوت اليهودي من أجل السلام”، اللائحة الإسرائيلية، وقالت في منشور عبر “فيسبوك”، إنّ “القرار الإسرائيلي أمر مثير للقلق، لكنه ليس مفاجئا”.

ولفتت المنظمة إلى “حدوث مزيد من التآكل للقواعد الديمقراطية، علاوة على تصاعد القلق من قوة حركة المقاطعة كأداة للمطالبة بالحرية”.

Israel’s list banning intl human rights organizations & advocates from entry is yet another desperate, fanatic attempt by Israel’s far-right government to silence its critics and counter the impressive growth of the nonviolent BDS movement for Palestinian rights around the world. pic.twitter.com/JOhCwbM0bi

