وفد طبي قطري يجري 44 جراحة زراعة قوقعة ناجحة لأطفال غزة

الدوحة ـ “القدس العربي” – إسماعيل طلاي

قام وفد طبي قطري من الهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية عمليات جراحية لزراعة القوقعة لـ24 طفلا فاقدا للسمع داخل قطاع غزة بضمن برنامج “قطر تصنع البسمة” الذي أطلقه الهلال الأحمر القطري العام الماضي بإجراء 44 عملية زراعة قوقعة تكللت جميعها بالنجاح.

وقال الدكتور عبدالسلام القحطاني رئيس اللجنة الطبية بالهلال الأحمر القطري ورئيس الوفد عن سعادته بنجاح المهمة الإنسانية التي قام بها الوفد في قطاع غزة المحاصر وإجراء عمليات زراعة قوقعة لعدد 24 طفلا، بعد أن قام العام الماضي بإجراء 44 عملية، ليصل بذلك إجمالي عدد العمليات إلى 66 عملية زراعة قوقعة تكللت كلها بالنجاح.

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الجهود تتواصل لتمويل وتنفيذ مشروع “قطر تزرع البسمة” والذي يرتكز على ثلاثة تدخلات هي الكشف المبكر لعيوب السمع والمعينات السمعية وزراعة القوقعة في قطاع غزة خلال الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المشروع الكبير سيحدث نقلة نوعية للقطاع الصحي الفلسطيني من خلال المساهمة في تطوير خدمات الكشف المبكر لمشكلات السمع وتطوير الكوادر المحلية الفلسطينية العاملة في مجال السمعيات وزراعة القوقعة.

ونوه إلى أن المشروع سيساهم من خلال الكشف المبكر في الوصول إلى الأشخاص المصابين بأي فقد سمعي سواء المواليد الجدد أو الأطفال قبل سن المدرسة، ثم إحالتهم إلى برنامج المعينات السمعية أو برنامج زراعة القوقعة، وتقديم العلاج والتأهيل اللازم لكل حالة”.

وبيَّن رئيس الوفد الطبي القطري أن النتائج المثمرة لمشروع “قطر تزرع البسمة” تتضمن تنمية قدرات الكوادر المحلية الفلسطينية لإجراء عمليات زراعة القوقعة بشكل مستقل، حيث أثبت الأطباء الفلسطينيون نجاحا مميزا في مشاركتهم في إجراء عدد من العمليات أثناء زيارات الوفد المتكررة لغزة، مثمنا جهود كافة الجهات الشريكة لإنجاح البرنامج القطري لزراعة القوقعة في غزة.

وتبلغ نسبة الإعاقة السمعية في فلسطين للفئة العمرية ما بين يوم واحد و5 أعوام تصل إلى حوالي 1.3% من إجمالي ذوي الإعاقة، بحسب المسح الإحصائي للإعاقة الذي نفذه الهلال الأحمر القطري في قطاع غزة عام 2012، وهو ما يفوق المعدل العالمي بسبعة أضعاف. كذلك فإن حوالي 500 إلى 600 طفل سنويا في قطاع غزة يحتاجون إلى معينات سمعية من بين 50 إلى60 ألف حالة ولادة في قطاع غزة سنويا، في حين أن زراعة القوقعة توفر على الدولة ما يعادل 400 ألف دولار للشخص الواحد.