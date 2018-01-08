الإمارات تشترط “شهادة حسن سير وسلوك” للحصول على تأشيرة عمل

أبوظبي: أعلنت الإمارات اشتراط حصول القادمين إليها للعمل، على شهادة حسن سيرة وسلوك، وذلك ابتداء من 4 فبراير/ شباط المقبل.

وقالت اللجنة المعنية بتنفيذ القرار، إن “مجلس الوزراء قرر حصول القادمين للإمارات بغرض العمل على (شهادة حسن سيرة وسلوك) كشرط رئيس للحصول على تأشيرة عمل”.

وذكرت في بيان، اليوم الإثنين، أن الشهادة الواجب تقديمها ينبغي أن تكون صادرة من الدولة، التي ينتمي إليها الشخص، أو الدولة التي تثبت إقامته المعتادة فيها خلال السنوات الخمس الأخيرة.

واشترطت اللجنة أن “تكون الشهادة مصدقة من بعثات الإمارات في الخارج أو من مراكز التصديقات التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية”.

وتابعت “يقتصر تطبيق القرار على المتقدمين للعمل دون أفراد أسرهم، فيما لا تطلب هذه الشهادة من القادمين للزيارة أو السياحة”.

وأوضحت اللجنة أن “هذا الإجراء يأتي في إطار مساعي حكومة الإمارات لخلق مجتمع أكثر أمانا”.

(د ب ا)