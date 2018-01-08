بعد تأجيل لمدة شهر.. نائب ترامب يبدأ جولته في الشرق الأوسط في 19 يناير

واشنطن: يبدأ مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري جولة رسمية في الشرق الأوسط تستمر 5 أيام، وتشمل كل من مصر والأردن وإسرائيل، بعد تأجيل استمر نحو شهر.

جاء ذلك في إعلان للبيت الأبيض نقلته وكالة “أسوشيتيد برس″ الأمريكية، ولم يتم الإشارة فيه إلى إمكانية عقد لقاء بين بنس والقيادات الفلسطينية.

وتعد زيارة بنس للشرق الأوسط هي الأولى منذ إعلان ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده إليها.

ومن المقرر أن يستهل بنس جولته المرتقبة بزيارة القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن يتوجه بعدها إلى الأردن للاجتماع بالملك عبد الثاني. كما من المقرر أن يختتم نائب ترامب جولته بزيارة إسرائيل لمدة يومين، حيث من المنتظر حضوره عدد من الفعاليات واللقاءات، أبرزها لقاء الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وكان مقررا أن يبدأ بنس جولته للشرق الأوسط في 20 ديسمبر الماضي، إلا أن الرفض العربي والفلسطيني لقرار ترامب بشأن القدس ساهم في تأجيل الجولة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس عبر مستشاره، مجدي الخالدي، الشهر الماضي، أنه لن “يلتقي مايك بنس، الذي كان من المقرر أن يزور المنطقة في النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول الجاري”. وهو الموقف ذاته الذي تبناه آنذاك رجال الدين المسلمون والمسيحيون في مصر وفلسطين، أبرزهم شيخ الازهر أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية البابا تواضروس الثاني.

غير أنّ أليسا فراح، المتحدثة باسم بنس، أوضحت الشهر الماضي أن “ترامب هو من طلب بنفسه من نائبه زيارة منطقة الشرق الأوسط، للتأكيد على التزام واشنطن بالعمل مع شركائها في المنطقة لمكافحة التطرّف الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة”.

(الأناضول)