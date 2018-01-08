روحاني ينتقد تحيز القناة الرسمية في طهران

طهران: انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، القناة الرسمية في بلاده، مطالبًا إياها أن تكون مرآة للشعب “وليس لمجموعة سياسية محددة”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها روحاني، الإثنين، خلال اجتماع بالعاصمة طهران، حيث تطرق إلى المظاهرات التي انطلقت في بلاده 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشار روحاني إلى أنه ينبغي أن تكون هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بأمر الشعب وليس بأمر أي مجموعة سياسية.

وتابع روحاني: “على الجميع التمتع بالشفافية. يتوجب إعلام الشعب بشكل مقنع. وينبغي أن تكون القناة الرسمية مرآة للشعب وليس لمجموعة سياسية محددة”، دون تفاصيل.

ولفت إلى وجود “صراع أجيال” بين الشباب والمسؤولين في إيران.

وأوضح أنه “ليس من الصواب فرض نمط حياتنا على الأجيال القادمة. أساس المشكلة هو الاختلاف بين جيل الشباب والمسؤولين. الشعب لديه مطالب اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية. إذا حاورنا الشعب وأصبحنا شفافين معه سوف تحل المشاكل”.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة “IRIB” الإيرانية الحكومية لديها 8 قنوات محلية و30 إقليمية وهي الشبكة التلفزيونية الوحيدة التي تقوم بالبث في إيران، فيما تحظر طهران القنوات الخاصة من العمل في البلاد.

وتواجه الشبكة انتقادات من قبل المعتدلين والإصلاحيين بالتحيّز في سياستها لصالح المحافظين.

(الأناضول)