كين يُعطي أول مؤشر حقيقي لمُخطط انقلابه على توتنهام!

لندن-”القدس العربي”:

تفاعلت جُل وسائل الإعلام الإسبانية مع التصريحات التي أدلى بها هداف توتنهام هاري كين لصحيفة “ذا صن”، ونفى خلالها ما تردد عن اقترابه من التوصل إلى اتفاق مع رئيس النادي دانيال ليفي، بموجبه من المفترض أن يضع القلم على عقد ارتباطه بالسبيرز لخمس سنوات قادمة.

ووضعت التقارير الإسبانية علامات استفهام على التناقض الكبير بين تصريحات اللاعب ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو، الذي قال بوضوح أن الإدارة تتفاوض مع وكيل أعمال هداف البريميرليغ لإقناعه بتمديد عقده، لقطع الطريق أمام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي يضع صاحب الـ24 عامًا على قائمة المطلوبين في ثورة التصحيح القادمة.

وعندما سُئل قائد المنتخب الإنكليزي عن آخر تطورات مفاوضات تجديد عقده، أجاب للصحفية البريطانية “لا أعرف أي شيء عن هذه المفاوضات! قلت وما زالت أقول أنني لا أفكر سوى في مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، ونحن جميعًا نبذل قصارى جهدنا على أمل أن نفوز بالألقاب في الفترة القادمة، وطالما النادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه، سأكون سعيدًا بذلك”.

ومؤخرًا ارتبط مستقبل هاري كين بريال مدريد أكثر من أي وقت مضى، لكن ما قد يُعيق إتمام الصفقة هو مبالغة رئيس توتنهام في شروطه المادية، ويُقال أنه لن يُفرط في نجم الفريق الأول بأقل من 300 مليون جنيه إسترليني، وغيرها من الشائعات التي تتزايد بصفة يومية منذ بدء الانتقالات الشتوية.