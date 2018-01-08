البريميرليغ يستعد لاستقبال أحد ضحايا مدرب باريس

لندن-”القدس العربي”:

بدأت تتزايد الأنباء بخصوص الأسماء المتوقع رحيلها عن صفوف باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد الموافقة المبدئية على انتقال الشاب البرتغالي جونكالو جيديس إلى فالنسيا بعقد دائم، مقابل رسوم لن تَقل بأي حال من الأحوال عن 35 مليون يورو.

من بين الأسماء المُرشحة بقوة لمغادرة “حديقة الأمراء” قبل غلق الميركاتو الشتوي، هو البرازيلي لوكاس مورا، الذي خرج من حسابات أوناي إيمري تمامًا، منذ قدوم الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي أغسطس الماضي، ونفس الأمر بالنسبة لابن قارته أنخيل دي ماريا و بدرجة أقل الألماني غوليان دراكسلر.

من جانبها، أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية أن الشاب البرازيلي أخبر مدرب إشبيلية السابق برغبته في مغادرة النادي في أقرب وقت ممكن، كي يُنقذ موسمه بالحصول على فرصته في مكان آخر، تشبثًا بأمل دخول قائمة مدرب منتخب بلاده تيتي، المشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وربطت الصحيفة مستقبل صاحب الـ25 عامًا بزعيم إنكلترا على المستوى المحلي مانشستر يونايتد، على اعتبار أنه من اللاعبين المُفضلين بالنسبة لجوزيه مورينيو، وقبل ذلك، كان هدفًا للأسطورة سير أليكس فيرغسون عام 2012، قبل أن يتدخل العملاق الباريسي ويَحسم الصفقة مقابل حصول ناديه البرازيلي السابق ساو باولو على مبلغ قُدر آنذاك بنحو 35 مليون يورو.

ولم يُشارك مورا مع باريس سان جيرمان سوى في ست مباريات على مدار النصف الأول من الموسم الجاري، منهم خمس مباريات فقط في الدوري المحلي من أصل 19 مباراة مُستحقة، ما جعل الكثير من الصحف البريطانية تُراهن على انتقاله لأحد أندية البريميرليغ في النصف الثاني سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة كما هو مُتداول الآن.