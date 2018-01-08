كوتينيو: لستُ خليفة نيمار ومحظوظ باللعب مع ميسي

لندن-”القدس العربي”:

عبر الوافد الجديد على برشلونة فيليب كوتينيو عن سعادته البالغة، لتحقيق حلمه بارتداء قميص البلو غرانا، بعد سلسلة من المحاولات المُستميتة من قبل رئيس النادي الكتالوني غوسيب ماريا بارتوميو منذ رحيل نيمار أغسطس الماضي، انتهت قبل 48 ساعة بحسم الصفقة نظير انتعاش خزينة ليفربول بأكثر من 140 مليون جنيه إسترليني.

وفي حديثه الأول أمام أكثر من 160 صحافي في مؤتمر تقديمه لكشف النقاب عن الصفقة من داخل “كامب نو”، قال “بالطبع سعيد جدًا بوجودي هنا وما حدث أشبه بالحلم الذي تحقق، أشكر الله وعائلتي وكل من ساهم في إتمام الصفقة، وشخصيًا لن أنسى فضل ليفربول عليّ في السنوات الماضي، في الحقيقة أرادوا مني البقاء، لكنهم في النهاية تفهموا موقفي، وأقول للنادي وجماهيره شكرًا على كل شيء”.

وعن مقارنته بمواطنه وزميله في المنتخب نيمار، قال “إنه لاعب كبير ونحن من أقرب الأطفال ونعرف بعضنا البعض منذ أن كنا أطفال، لكني مُختلف عن نيمار، أحاول دائمًا إيجاد مساحة لزملائي. ميسي؟ لا أصدق أنني سألعب معه في فريق واحد، لذا أنا محظوظ بهذه الفرصة العظيمة”.

وبخصوص طموحه و أهدافه مع ناديه الجديد، قال “أعرف الدوري الإسباني منذ سنوات، لقد استمتعت بتجربتي السابقة مع اسبانيول، ولا دخل لي بالأمور المالية بين الأندية، فقط سأركز على عملي داخل الملعب لأساعد زملائي على تحقيق الانتصارات ومعانقة الألقاب، وقلت لكم في بداية حديثي أن انتقالي لبرشلونة حُلم بالنسبة لي وعائلتي، ومن الأمور الجيدة أيضًا أنني سأعود للعب مع لويس سواريز من جديد”.