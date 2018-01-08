تسريب صوتي جديد لضابط يطلب من الفنانة هالة صدقي إعلان دعمها للسيسي في فترة الانتخابات ـ (استمع)

“القدس العربي”: كشف تسريب صوتي جديد، مساء الإثنين، عن ضابط مخابرات مصري يطلب من الفنانة هالة صدقي، المشاركة بمداخلة على قناة “دي ام سي” تتعلق بموسم الإنتخابات في مصر.

ويوجه الضابط الفنانة المصرية إلى إعلان دعمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فترة الإنتخابات، مشيرا إلى ما يقوم به أحمد شفيق، قائلا إنه “يتصرف من دماغه”.

كما طلب الضابط من صدقي الحديث عن الإرهاب خلال مداخلتها التلفزيونية، وتجديد التفويض للسيسي لمحاربة الإرهاب.

وكان أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أعلن ، أمس، تراجعه رسميا عن قرار الترشح للرئاسة المصرية.

وكانت قناة مكملين، المعارضة للسلطات المصرية، بثت مساء الأحد، مكالمات مسرّبة، كانت صحيفة “نيويورك تايمز″، قالت إنها لضابط مصري يأمر إعلاميين بإقناع الرأي العام المصري، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.