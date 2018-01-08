تسريب صوتي جديد لضابط يطلب من الفنانة هالة صدقي إعلان دعمها للسيسي في فترة الانتخابات ـ (استمع)
“القدس العربي”: كشف تسريب صوتي جديد، مساء الإثنين، عن ضابط مخابرات مصري يطلب من الفنانة هالة صدقي، المشاركة بمداخلة على قناة “دي ام سي” تتعلق بموسم الإنتخابات في مصر.
ويوجه الضابط الفنانة المصرية إلى إعلان دعمها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فترة الإنتخابات، مشيرا إلى ما يقوم به أحمد شفيق، قائلا إنه “يتصرف من دماغه”.
كما طلب الضابط من صدقي الحديث عن الإرهاب خلال مداخلتها التلفزيونية، وتجديد التفويض للسيسي لمحاربة الإرهاب.
وكان أحمد شفيق، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، أعلن ، أمس، تراجعه رسميا عن قرار الترشح للرئاسة المصرية.
وكانت قناة مكملين، المعارضة للسلطات المصرية، بثت مساء الأحد، مكالمات مسرّبة، كانت صحيفة “نيويورك تايمز″، قالت إنها لضابط مصري يأمر إعلاميين بإقناع الرأي العام المصري، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
الفنانون أصبحوا لوحات إعلانية لكل خسيس ذلك لأنهم لم ينتصروا لأنفسهم ولا لـ ” فان ” من الجماهير وذلك يوم الظلم ولم يقولوا لا نهار انقلب السيسي.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ! شياطين الاٍنس.
تسريبات مزعومة وهجص وتهليل من الاخوان واعوانهم
والنتيجة فى مصر. لا احد يتكلم على ذالك
لان الشعب المصرى بخبرته على طول السنين
يعرف ان كل ذالك هجص فى هجص
المصريين مش فاضين للهجص ده
اما مريدين جماعة الاخوان اصيبوا بالخيبة الثقيلة
نظرا لأنهم كانوا يتوقعوا ان الشعب المصرى يصدق هذه الخزعبلات ويتكلم عنها
ولكن الشعب المصرى بيضحك على الكلام ده
واصبح يطلق النكات على الاخوان وخيبتهم
صحيح شر البلية ما يضحك
” تجديد للتفويض على الإرهاب والكلام اللي حضرتِك فاهماه يعني ” إهـ
أي أن “الفنانين” يعرفون ما يريده العسكر منهم !
ولا حول ولا قوة الا بالله
كفى استهبال البشر والله مخابرات صومالية ما بتتصرف هيك والتسجيلات لو فرضنا انها صحيحة اول هي دليل على انا القناة تابعة الى جهات استخباراتية لا تريد الخير لمصر تاني كيف ممكن الى اميركا والصهاينة ان يفضحوا من يعمل الى اجلهم رح ينط شخص ويقول اميركا دمقراطية وحرية ارد عليه كذب عند مصالح الامن القومي بتنرمي في السجن دون محاكمة قانون الطوارى وجميع الاعلام الامريكي صهيوني دون استتناء
علاقة العسكر بالفنانات والممثلات بدأت منذ عهد عبدالناصر سواء كان التوظيف سياسيا او جسديا
وهي علاقة تحالف السلطة مع الفساد مع الفن
ليست وحدها اعتماد خورشيد التي كشفت عن اهوال صلاح نصر وفتيات الكنترول
كان كا ضابط كبير له مجموعة من العشيقات بدءا من المشير القائد العام للقوات المسلحة وصولا الى ضباط السكرتارية بمكاتب القادة
ما يحدث الآن في عهد السيسي هو احياء او استمرار لسنة عبدالناصر وصحبه
أنا ضد النظام المصري و لكن بصراحة في هذا التسجيل من الواضح انه المتصل من المعارضة و يحاول توريط الطرف الآخر