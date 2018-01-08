موجة برد وتساقط كثيف للثلوج في المغرب

الرباط: يتعرض المغرب منذ أيام لموجة استثنائية من البرد ترافقت مع تساقط كثيف للثلوج في المناطق الجبلية، ما دفع بالسلطات الى اتخاذ تدابير سريعة في المناطق الاكثر تضررا.

وقال مسؤول في الأرصاد الجوية، الإثنين، إن “درجات الحرارة اقل من مستواها العادي، تتساقط الثلوج بكثافة في جبال الأطلس الكبير والأطلس الأوسط، ابتداء من 900 متر فوق سطح البحر، مع درجات حرارة منخفضة تصل الى خمس درجات تحت الصفر”.

وتتأثر المناطق الداخلية للبلاد، مع جبالها المعتادة على شتاء شديد القسوة، اكثر من غيرها من هذه الموجة الباردة التي بدأت الجمعة.

وقطعت العديد من الطرق بسبب الثلوج، وفقا لوزارة النقل، ما يزيد من عزلة القرى في المناطق المرتفعة.

وقال أحد سكان بن سميم من قريته الواقعة على سفوح الأطلس المتوسط ان “الناس باتوا معزولين مع انقطاع الطرق، ولا يستطيع المزارعون تقديم العلف للماشية”.

ودعت وزارة الداخلية الى “تعبئة كافة قطاعات الحكومة”، قائلة ان اكثر من 500 الف شخص سيستفيدون من خطة لمواجهة البرد مثل توزيع البطانيات والمواد الغذائية.

وتؤثر موجة البرد أيضا، وان بدرجة اقل، على المناطق الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي.

ويشعر المزارعون بالارتياح ازاء هطول الأمطار الغزيرة بعد قلق من مخاطر الجفاف.

(أ ف ب)