﻿«القسام» لأم جندي إسرائيلي أسير: اذا أردت رؤية ابنك فاتصلي بحكومة نتنياهو

لندن – «القدس العربي»: وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أمس رسالة لوالدة الجندي الأسير في قطاع غزة «هدار غولدن». وقالت الكتائب في تغريدة عبر «تويتر»: «ليا غولدين سكان غزة الأمهات، والآباء، والأطفال، اختطاف الجثث أمر غير مقبول وغير إنساني وكل أم ترغب في زيارة قبر ابنها».

وأضافت الكتائب: «ليا غولدين إذا كنتي تريدين أن تري ابنك توجهي إلى حكومتكم لأنها تخفي الحقيقة وتعرف الحل جيداً». وختمت كتائب لقسام الرسالة بوسم بالعبرية، «حكومتكم تكذب».

وعرضت القسام مطلع نيسان/ أبريل الماضي لأول مرة صورة لـ4 عسكريين من قوات الاحتلال، وأكدت في حينه أنه لا مفاوضات حولهم، وتبعه نشرها لمقطع فيديو يتضمن أغنية باللغة العبرية احتوت كلماتها على رسائل من الجنديين، هدار غولدن وأرون شاؤول.