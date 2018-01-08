﻿هجوم صاروخي على طوزخرماتو… وأربيل تحذر من «محاولات التعريب» في كركوك

بغداد ـ «القدس العربي»: صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الاثنين، على قرار نيابي بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن أحداث طوز خورماتو، وضمان عودة النازحين إلى القضاء، بشكل عاجل، ورصد الانتهاكات ومحاسبة المسيئين.

وتعرض قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، والمتاخم للحدود الجنوبية لمحافظة كركوك، إلى قصف صاروخي «عشوائي» استمر عدّة ساعات، وخلف قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة غير رسمية.

ووفقاً لمصادر متطابقة، فإن القذائف سقطت جميعها في وسط المدينة، فيما قررت السلطات المحلية تعطيل الدوام الرسمي على خلفية الهجوم الصاروخي.

وقال المتحدث الرسمي باسم «الحشد الشعبي» في محور الشمال، علي الحسيني إن «قضاء طوزخورماتو تعرض لهجوم جديد بقذائف الهاون، والتي سقطت جميعها وسط المدينة، وألحقت أضرارا مادية وإصابات بين المواطنين». وأضاف: «مصدر الهاونات مقبل من المنطقة الجبلية المتاخمة لقضاء طوزخورماتو، والتي تسيطر عليها مجاميع الانفصاليين»، في إشارة إلى الأكراد، موضحاً أن «الهجوم الصاروخي بدأ صباح اليوم (أمس) واستمر عدّة ساعات».

تهديدات تركمانية بالتدويل

نواب المكون التركماني في مجلس النواب العراقي، تحدثوا من جانبهم عن «مؤامرة» يتعرض لها المكون في طوزخرماتو نتجت بعد أحداث عمليات فرض القانون، وهددوا بتدويل الموضوع في حال عدم إيجاد حلول جذرية وسريعة.

وقال النائب نيازي معماري أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك مع النائب، جاسم محمد جعفر، عقده في مبنى البرلمان: «بعد تمتع محافظة كركوك والمناطق المسماة بالمتنازع عليها بعمليات فرض القانون والنظام يوم الـ16 من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، فقد كانت هناك مؤامرة حيكت ضد أبناء المكون التركماني في طوزخرماتو من خلال إخلاء دورهم، ومن ثم منعوا تلك العائلات من العودة إلى منازلها وتزامنت مع تلك الحالة عمليات قصف منازل الأبرياء بالهاونات والمدفعية، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من المدنيين الأبرياء».

وبين أن «القصف مستمر على مركز طوزخرماتو بشكل عشوائي من قبل ثلة ضالة وإرهابية من حثالة البشر من بقايا داعش»، لافتاً إلى أن «ذلك القصف هو رد فعل وانتقام من قبل جهات على ما حصل في الـ16 من تشرين الأول/اكتوبر الماضي في فرض النظام والقانون وذلك بعد أن فشلت الأحزاب الكردية في إدارة تلك المناطق وباعتراف أغلب الأحزاب الكردية».

وتابع: «لدينا ملفات هائلة تدين الأطراف التي تدعي بانتهاكات لحقوق الإنسان عليها»، لافتاً إلى «أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وقد نعمل على تدويل القضية في المحفل الدولي عند عدم إيجاد حلول جذرية وسريعة لها».

النائب التركماني جاسم محمد جعفر، قال أيضاً إن «مدنيين اثنين قتلا وأصيب العشرات بسقوط قذائف هاون على منازل المدنيين في قضاء طوزخورماتو»، مطالبا رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ»إرسال قوات فورية لتلك المناطق للحد من هذه الانتهاكات».

وأضاف أن «تلك القذائف أطلقتها عصابات كردية»، مشيراً إلى أن «البعض يدعون التباكي على حقوق الإنسان ويتهمون الآخرين بتفجير منازلهم وتهجير أبناء مكونهم ونراهم صامتين تجاه هذه الأفعال».

لجنة برلمانية للتحقيق

في الأثناء، صوت مجلس النواب، أمس الاثنين، على قرار نيابي بتشكيل لجنة تحقيقية تضم لجان الأمن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان والمهجرين والثقافة والإعلام بشأن أحداث طوز خورماتو.

وعد رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، هذه الخطوة «مهمة».

وأضاف: «هذا (القرار) أمر جيد وقرار مشجع، لكن نأمل أن تقوم لجنة التحقيق بمهامها على أكمل وجه».

وحذر خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل من محاولات التعريب الجارية في مدينة كركوك، حيث قال: « قلقون من خطوات تعريب كركوك».

وأضاف: «نأمل أن تضع بغداد حداً لمسألة التعريب والمشاكل في كركوك». وأبدى، الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات إذا كانت لدى بغداد الجدية بما يخص دفع رواتب الموظفين. مؤكداً على: «إذا كانت بغداد تود معرفة أرقام تصدير نفط كوردستان فنحن مستعدون لذلك».

كما كشف بأن بغداد مدينة لفلاحي إقليم كردستان بمبلغ قدره 700 مليار دينار». وأن «واردات إقليم كردستان لا تكفي لدفع رواتب الموظفين».