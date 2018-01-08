﻿الانتخابات الرئاسية المصرية: تسريبات تؤكد إجبار شفيق على الانسحاب

القاهرة ـ «القدس العربي»: لم تمر ساعات على إعلان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، نيته عدم خوض الانتخابات الرئاسية، حتى كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن ضغوط مورست على شفيق لمنعه من الترشح، في وقت نفى رئيس الوزراء السابق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «العاشرة مساء»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة «دريم»، تعرضه لأي ضغوط من أجل عدم الترشح، قائلاً: «شخصيتي لا تقبل مثل هذه الأمور».

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن أحد محامي شفيق، رفض نشر اسمه، قوله إن «ضغوطاً وتهديدات مورست على شفيق من قبل السلطات المصرية». وأضاف أن «السلطات المصرية هددت موكله بفتح ملفات قضايا فساد سابقة مرفوعة ضده حال لم يتراجع عن موقفه بشأن خوض الانتخابات الرئاسية».

ودعمت الصحيفة الأمريكية تصريح محامي شفيق لها بتسريب صوتي حصلت عليه لأحد الضباط المصريين، يوجه فيه التعليمات لأحد مقدمي البرامج التلفزيونية، ويحذره من التعرض بسوء لأحمد شفيق في زمن المكالمة، لأنه، حسب الضابط أشرف الخولي، الحكومة المصرية «تجري محادثات معه».

وقال الضابط في ذلك التسريب: «إذا قرر (أحمد شفيق) أن يكون معنا، فسنعامله على أنه أحد القادة السابقين للجيش المصري، هل فهمت؟». وأضاف: «أما إذا قرر غير ذلك، فإننا سنلعن أسلاف أبيه»!

هجوم إعلامي

وكان شفيق واجه منذ إعلان عزمه الترشح للرئاسة في فيديو بثه من الإمارات الشهر الماضي، هجوماً من إعلاميين وصحف محسوبة على نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واضطر حزب «الحركة الوطنية المصرية» الذي يرأسه شفيق، لإصدار أكثر من بيان رداً على إعلاميين هاجموا الفريق. كان آخرها بيان جاء على لسان المتحدث باسم الحزب، خالد العوامي، تحت عنوان «بلادي وإن جارت علي عزيزة.. وأهلي إن ضنوا علي كرام»، قال فيه: «جوقة من تنابلة السلطان، ساسة وإعلاميين، اتخذوا من الفريق أحمد شفيق رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية هدفاً طوال الأيام الماضية عبر هجوم قذر، استباحوا فيه سمعته وتاريخه وشرفه العسكري، بهدف شيطنته واغتياله سياسياً ومعنوياً، وكأنه بات بين عشية وضحاها ليس شفيق المقاتل الذي كانوا يتمنون منه شذرة من نظره رضا».

وبعد وصول شفيق مصر عائدا من الإمارات التي قضى فيها ما يقرب من الخمس سنوات، ساد جدل كبير حول احتجازه في أحد الفنادق الكبرى، قبل أن يظهر بعد وصوله بيومين، في مداخلة هاتفية مع أحد الإعلاميين معلناً إعادة تفكيره في أمر ترشحه، وتنصله من أي علاقة بقناة «الجزيرة» أو جماعة «الإخوان المسلمين».

بلاغ للنائب العام

ولم تمر سوى أيام، حتى أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم ضد شفيق، والذي يتهمه فيه بـ«إثارة الرأي العام من الخارج وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي»، إلى نيابة أمن الدولة العليا.

وذكر في بلاغه: «في 29 نوفمبر/ تشرين الماضي ألقى شفيق بيانًا يُعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية، وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أن المبلغ فوجىء ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية، وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية، وتخلى عمدًا عن حرصه العسكري والسياسي».

وطالب بـ«اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحكمة المختصة». لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 من مؤيدي شفيق، واتهمتهم بـ«نشر أخبار كاذبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي»، ما دعا رئيس وزراء مصر الأسبق إلى إصدار بيان، نشره على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، قال فيه: «أعتذر بشدة لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو لأنه من مؤيديّ أو أنه كان مشاركا وداعما لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012»، دون تحديد أعداد أو أسماء.

وأضاف: «أعتذر لهم ولأسرهم إذا كان التحفظ عليهم لهذه الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر»، واصفاً التوقيفات بـ«الموقف الخطير»‎.

وكان شفيق أعلن تراجعه رسميا عن قرار الترشح للرئاسة المصرية، وقال في بيان مقتضب أمس: «شعب مصر العظيم، كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام بشأن ما سبق أن أعلنته أثناء وجودي في دولة الإمارات، مقدرا أن غيابي لفترة زادت عن الخمس سنوات ربما أبعدتني عن المتابعة الدقيقة لما يجري على أرض وطننا من تطورات وإنجازات، رغم صعوبة الظروف التي أوجدتها أعمال العنف والإرهاب». وأضاف: «بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح في انتخابات الرئاسة هذا العام».

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن مغادرة شفيق الخميس الماضي، الفندق الذي أقام به منذ عودته من دولة الإمارات، حيث استقر في منزله في منطقة التجمع الخامس، منذ أربعة أيام، ليباشر لقاءاته المتواصلة بأعضاء حزبه وكوادره.