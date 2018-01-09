﻿محاولات روسية لاستقطاب قادة العشائر السورية إلى «سوتشي»… وتوجيه دعوات لبعضهم

حلب – «القدس العربي»: أكدت مصادر في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، أن روسيا بدأت في توجيه دعوات فردية إلى شخصيات عشائرية في المحافظة لحضور مؤتمر سوتشي المزمع عقده في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، بينما أجرى مركز المصالحة الروسية في قاعدة حميميم العسكرية، لقاء عمل مع شيوخ عشائر ذوي نفوذ لدى فصائل المعارضة المسلحة حسب وسائل إعلام روسية التي نقلت على لسان المتحدث باسم المركز الجنرال يوري يفتوشينكو، قوله إن اللقاء تناول أهم شروط المصالحة المطروحة من قبل الطرفين المتنازعين.

كسب العشائر

وأكد مدير موقع NSO ضرار الخطاب لـ«القدس العربي»، توجيه روسيا دعوة رسمية إلى الشيخ حميدي الجربا شيخ قبيلة شمر لحضور مؤتمر سوتشي إضافة إلى الرئيس المشترك لـ «مقاطعة الجزيرة» في «الإدارة الذاتية»، وذلك عبر ضابط روسي من قاعدة حميميم ليس بصفته الإدارية، بل كونه وجهاً اجتماعياً في الحسكة.

واعتبر أن توجيه دعوة منفردة للجربا وغيره من وجهاء المحافظة، محاولة من روسيا للالتفاف على الاعتراض التركي على مشاركة «الإدارة الذاتية» عبر توجيه دعوات منفصلة، إضافة إلى محاولة سحب الشخصيات التابعة للإدارة المدعومة أمريكياً، عبر توجيه هذه الدعوات لهم مقابل ضمان موافقتهم على نـقاط محـددة خـلال المناقشـات.

ورأى المنسق العام للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد: أن روسيا تسعى إلى كسب العشائر والقبائل السورية إلى جانبها، من أجل الحصول على شرعية الشعب السوري أمام المجتمع الدولي. وأوضح لـ «القدس العربي»، أن العشائر والقبائل السورية تمثل أكثر من نصف المجتمع السوري، وبالتالي فإن روسيا تحاول من خلال محاولات الترغيب والترهيب إلى استحداث زعماء جدد للعشائر عبر الدعم المالي والسياسي لسوقهم إلى سوتشي كـ»شهود» زور على إعادة تدوير نظام الأسد.

اللمسات الأخيرة

وقال ضرار الخطاب إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة الحسكة، تضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة وفد الشخصيات الداعمة لنظام الأسد من الحسكة والذي تم تشكيله بتوصيات وتزكية أمنية. وكشف عن مجريات اجتماع ضم 47 من الشخصيات المدعوة من قبل النظام مع رئيس فرع أمن الدولة في القامشلي، العميد محمود مهنا، الذي كان مسؤولاً عن توجيه الدعوات لـ30 شخصاً منهم، إضافة للعميد علي ذياب، رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية لمحافظة الحسكة والذي تكفل بدعوة بقية الأشخاص، حيث قام العميدان بتزويد المشاركين بمجموعة من التعليمات التي يجب أن يلتزموا بها خلال المؤتمر، إذا طلب منهم الحديث.

وحسب الخطاب فإن عدد المدعوين إلى مؤتمر سوتشي من كامل محافظة الحسكة بلغ نحو 100 شخصية منهم 47 شخصية حددها نظام الأسد وحده، بينما يفترض أن يمثل بقية المدعوين مختلف الجهات الأخرى في المحافظة، بما فيها من عشائر وأحزاب وتشكيلات، إضافة لـ»الإدارة الذاتية»، واختار النظام شخصيات موالية له في محافظة الحسكة لتكون ضمن وفد المحافظة إلى «سوتشي»، حيث حرص على اختيارها من مختلف مكونات المنطقة.

وأردف أنه بعد توجيه الدعوات لأعضاء الوفد، طلب منهم تقديم جوازات سفرهم إضافة لصور شخصية لهم، وتبع ذلك اجتماع لكافة المدعوين مع كل من رئيس فرع أمن الدولة ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية، في مبنى قيادة ميليشيا «الدفاع الوطني» في المربع الأمني بمدينة القامشلي.

ووفق المعلومات التي حصل عليها الخطاب من داخل الاجتماع فقد قام العميد علي ذياب، رئيس فرع الأمن العسكري في القامشلي ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية لمحافظة الحسكة، بتعيين لجنة من المدعوين لقيادة الوفد تتألف من خمسة أشخاص، يترأسهم شيخ قبيلة «طي» محمد الفارس المؤسس والقائد الفعلي لميليشيا «الدفاع الوطني» في مدينة القامشلي، كما تم خلال الاجتماع تعيين ناطقين رسميين باسم الوفد وهم (محمد الفارس، فاضل حماد، عبد الحميد الكندح، وأبو زويا).

وأضاف أن المسؤولين الأمنيين لدى النظام قاموا بتزويد أعضاء الوفد خلال الاجتماع بالتعليمات التي يجب أن يلتزموا بها في مؤتمر «سوتشي»، إضافة للمعلومات التي يفترض ألا يخرجوا عنها، إذا طلب منهم الحديث هناك، إضافة إلى التركيز على نقاط عدة أهمها، وحدة سوريا وأنها دولة موحدة ولا لتقسيم أي شبر منها، وأن تكون صناديق الانتخابات هي من تحدد الرئيس، وكذلك العَلَم لسوريا هو علم الجمهورية العربية السورية، بينما يمكن تشكيل لجنة لمناقشة دستور 2012 وتعديل بعض مواد.

وكشف الخطاب على قائمة أبرز الشخصيات المدعوة من قبل نظام «الأسد» للمشاركة في مؤتمر سوتشي وهي: محمد الفارس (شيخ قبيلة طي-مؤسس وقائد ميليشيا الدفاع الوطني)، حميد الأسعد (شيخ عشيرة البني سبعة)، غوار الحسو (شيخ عشيرة الراشد)، محمد شاكر (عشيرة المحلمية) ، محمد عبد الرزاق الطائي (أمير قبيلة طي)، فيصل العازل (عضو مجلس قبيلة طي)، نواف صالح بشار (قبيلة الشرابيين) ، ميزر المسلط (عشيرة الجبور)، فايز العاكوب (عشيرة حرب).

وفي اتصال هاتفي مع «القدس العربي» رأى المستشار الرسمي لوفد الهيئة العليا للمفاوضات الدكتور يحيى العريضي ان مؤتمر «سوتشي» المزمع عقده نهاية الشهر الجاري، والذي تحاول روسيا فرضه على الشعب السوري بأساليب متعددة الهدف منه هو تكريس احتلالها للأراضي السورية وشرعنة وجودها، عبر اتفاف مدروس على مخرجات جنيف والقرارات الشرعية الدولية، دون ان ننسى التصريحات الكاذبة التي ادلت بها شخصيات روسية رفيعة حول مباركة الأمم المتحدة لخطط موسكو في إيجاد مسار دموي يتلخص في «سوتشي» ويتخطى القرارت الدولية، من هذه التصريحات أن المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا سيحضر سوتشي، فيما رد احد معاوني دي مستورا بأن الأخير لم يعبّر عن استعداده للحضور.

المحامي والخبير في القانون الدولي بسام طبلية قال ان الروس وغيرهم يحاولون من خلال سوتشي تخدير الفصائل العسكرية والاستفراد بالقيادة السياسية للحصول على شرعية قانونية زائفة من المعارضة، واقرار اتفاقات اذعان قانونية مع الأسد قد تكون ملزمة لسوريا المُستقبل باعتبار ان الدول تدعي كذباً انه الرئيس الشرعي – بعكس القرائن القانونية والقواعد القانونية الدستورية السورية كافة (الخيانة العظمى).

ورأى ان السوريين بسوادهم الأعظم يرفضون مؤتمر سوتشي، الذي يتبنى خريطة طريق فيها الكثير من الألغام، لان موسكو هي راعية المؤتمر وهي قاتلة الشعب السوري والقاتل لا يمكن ان يكون طرف نزيه وحيادي، وخاصة ان روسيا هي المدافع الأول عن بشار الأسد والإرهاب، ولان الطريق إلى السلام والاستقرار معروف وقصير ولكن روسيا لا تريد اتباع طريق واضح مما يزيد الريبة لدى الشعب السوري.

اما المجتمع الدولي فقد تجاهل عمداً جميع خروقات بشار الأسد وحليفه الروسي للمعاهدات الدولية والمواثيق التي اقترفها الطرفان (الاخلال بالسلم والأمن الدولي وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية) بمواجهة الشعب السوري الذي عبر عن رأيه برفضه للمنظومة الأمنية والقمع الذي مورس ضد الشعب المدني من خلال استخدام (السلاح الكيميائي، براميل متفجرة ضـد المدنيـين بشكل عشـوائي…).

تواطؤ دولي

فكل كل هذه الأدلة برأي الخبير القانوني «غير كافية بنظر المجتمع الدولي لتكون سبباً لعدم شرعية بشار الأسد الأمر الذي يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الأسد لأن البديل هو اناس مسلمون يحملون توجهاً اسلامياً قد يكون خطراً على أمن إسرائيل لاحقاً وخاصة أن الشعب السوري أثبت انه شعب منتج، شاب، قادر على العطاء والنجاح فكان لا بد من تدمير سوريا وشعبها وقدراتها والسيطرة على المصادر والثروات الباطنية، وما سيطرة أمريكا على المنطقة الشرقية التي توجد فيها ثروات باطنية غير مستخرجة بعد، وسيطرة روسيا على ميناء طرطوس وإخضاع سوريا لاحتلال روسي بثوب جديد وسيطرة إيران وغيرها الكثير كل هذه الأمور تثبت ان الاسد ليس إلا أداة لإعطاء الشرعية الزائفة من اجل الحصول على الشرعية الدولية منعاً من ابطال المكتسبات الممنوحة للمستعمرين لاحقاً متجاهلين الارادة الحقيقية الشعبية الرافضة لهذا الإذعان».

وقال: رغم ايماننا بأهمية المفاوضات السياسية إلى جانب العمل العسكري الثوري الداعم كل منهما للآخر إلا انه ومع وجود قيادتين (عسكرية وسياسية) منفصلتين مستقلتين متناحرتين احياناً، فإن هذا لا يمكن اعتباره تفاوضاً وإنما شرذمةً وتفرقاً.