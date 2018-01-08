﻿آخر ضحايا «الديمقراطية» الإسرائيلية: اليهودي ومنقذه

خطت سلطات الاحتلال الإسرائيلية خطوة إضافية تفضح المزيد من أكاذيب ما يسمى بـ«الديمقراطية» في إسرائيل، وذلك حين كشفت أخيراً عن لائحة تضم 20 منظمة دولية غير حكومية حُظر على ممثليها الدخول إلى الكيان الصهيوني، وكذلك إلى أراضي الضفة الغربية المحتلة. وفي آذار/مارس من العام الماضي صوّت الكنيست على قرار يفوّض وزارة الداخلية بمنع دخول «الرعايا الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية ضد إسرائيل أو المستوطنات على حد سواء»، أي كلّ من يؤيد حركة المقاطعة الدولية المعروفة باسم BDS.

وكانت هذه الحركة قد تأسست في صيف 2005 بمبادرة من 170 منظمة فلسطينية غير حكومية، وهدفت إلى حضّ الرأي العام العالمي على ممارسة ضغط سياسي واقتصادي وأكاديمي وثقافي ضد سياسات الاحتلال والاستيطان والتمييز التي تعتمدها إسرائيل، سواء في أراضي 1948 أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتنطلق الحركة من حقيقة أن إسرائيل تحتل أراضي فلسطينية، وتستعمرها، وتمارس التمييز ضد مواطني إسرائيل الفلسطينيين أنفسهم، وتحجب حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين، وتستثمر الأراضي والمنشآت الفلسطينية في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي. وسرعان ما أخذت الحركة تحظى بتأييد عشرات المنظمات غير الحكومية، فضلاً عن الهيئات الحقوقية والثقافية والأكاديمية والدينية.

لائحة حظر الدخول الإسرائيلية تضم منظمات من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيرلندا والنرويج والسويد وأمريكا وتشيلي وجنوب أفريقيا. ورغم أنها ظلت طي الكتمان حتى أعلنتها مؤخراً وزارة الشؤون الاستراتيجية، فقد اتضح أن أجهزة وزارة الداخلية كانت تطبق الحظر بالفعل، وحدث أن مُنع ممثلو هذه المنظمات من الدخول بعد وصولهم إلى المنافذ التي تسيطر عليها السلطات الإسرائيلية.

لافت أن في عداد المحظورين، ضحايا هذه «الديمقراطية» الإسرائيلية، ثمة منظمة أمريكية تدعى «الصوت اليهودي من أجل السلام»، تترأسها السيدة ربيكا فلكوميرسون، التي وفدت إلى إسرائيل للمرة الأولى في عمر أربعة شهور، ولها أقارب في حيفا، ومتزوجة من إسرائيلي، وابنتاها تحملان الجنسية الإسرائيلية. ضحية أخرى هي المنظمة العريقة «لجنة دائرة الأصدقاء الأمريكيين»، التي تأسست سنة 1938، وكان فرعها المختص باللاجئين قد أنقذ آلاف اليهود من المعتقلات النازية، فاستحقت المنظمة جائزة نوبل للسلام في سنة 1947.

وهذا الإجراء التعسفي ضد 20 منظمة عالمية مرموقة ليس دليلاً إضافياً على مقدار الزيف الذي اكتنف خرافة «الواحة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط» فقط، بل هو تطور طبيعي لكيان استعماري استيطاني عسكري الركائز، زعم أنه موطن إيواء اليهود من الاضطهاد والعسف والمحرقة، فارتكب الفظائع بحقّ الشعب الفلسطيني وأرضه وزرعه ومدنه وقراه، وانقلب من ضحية إلى جلاد. وليس غريباً أن يقترن إجراء الحظر هذا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الداعية إلى إزالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين من الوجود، لأنها «تديم رواية» حق العودة، الذي «يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل».

وإذ يبلغ الكيان الصهيوني سن السبعين، فإن قوانين تستهدف اليهودي، وتنكل بمنظمات أنقذته من أهوال الهولوكوست، ليست أبشع ممارسات الانحطاط والتخبط والانتحار، فالقادم أعظم.