﻿استطلاع: أبو تريكة أفضل لاعب مصري في التاريخ!

القاهرة – الأناضول: فاز النجم المصري المعتزل محمد أبوتريكة، بالاستطلاع الذي أجرته الصفحة الرسمية لبطولة كأس العالم 2018، على «تويتر»، لأفضل لاعب مصري في التاريخ. ودشنت صفحة المونديال، استطلاعا لاختيار أفضل لاعب مصري انحصر بين محمد أبو تريكة ومحمد صلاح نجم ليفربول، والثنائي المعتزل محمود الخطيب وحسام حسن. وقالت الصفحة، إن أبوتريكة فاز بالاستطلاع بعد اكتساح منافسيه، حيث حصل على 56% من الأصوات، مقابل 36% لصلاح، و6% للخطيب و2% لحسام حسن. وشارك في الاستطلاع حوالي 111 ألف مشجع من مختلف دول العالم.

صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الشهر الماضي

لندن – د ب أ: أحرز النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لشهر كانون الأول/ديسمبر وتصدر صلاح استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين لجائزة أفضل لاعب الشهر الماضي وتوج بالجائزة للشهر الثاني على التوالي. وتفوق صلاح على البرازيلي فيليب كوتينيو والإنكليزي هاري كاين والبلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني نيكولاس أوتامندي وجوردان بيكفورد. وحصل صلاح على 50% من الأصوات بعدما سجل ستة أهداف وصنع أربعة أهداف خلال 8 مباريات بالدوري. وتوج صلاح قبل أيام بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2017، متفوقا على زميله ساديو ماني، وبيير أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

واتفورد يجدد عقد مدافعه اليوناني هوليباس

لندن – د ب أ: أعلن واتفورد الإنكليزي تمديد عقد مدافعه اليوناني جوزيه هوليباس حتى 2020. وانضم إلى واتفورد في 2015 من اولمبياكوس مقابل مليون و800 الف جنيه استرليني. وشارك هوليباس (33 عاما) في جميع مباريات واتفورد الموسم الحالي. ومنذ انتقاله للفريق شارك في 63 مباراة مع واتفورد وسجل هدفين.

شالكه يحسم مصير غوريتزكا قبل نهاية الشهر

برلين – د ب أ: أكد كريستيان هيديل، مدير الكرة بنادي شالكه الألماني، أنه سيكون هناك قرار في القريب العاجل بشأن رحيل اللاعب ليون غوريتزكا. وقال: «الأمر لن يتأخر أكثر من ذلك ولن يبقى حتى 31 يناير». ورغم أن عقد غوريتزكا ينتهي بنهاية الموسم الجاري، يرغب شالكه في الاحتفاظ باللاعب، ولذلك قدم له عرضا نهائيا للبقاء. وأضاف هيديل: «شالكه لا يمكنه عرض المزيد أو القيام بأكثر مما قمنا به». وقبل أسبوع، أكدت صحيفتا «شبورت بيلد» الألمانية و»ماركا» الإسبانية أن اللاعب الألماني (22 عاما) سيرحل عقب انتهاء الموسم وسينتقل مجانا إلى بايرن ميونيخ. وأبدت أندية أوروبية كبرى، مثل ريال مدريد وبرشلونة، اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب، ولكن يبدو أن البايرن يأتي على رأس خياراته.

الأوروغواني كاسيريس يترك فيرونا إلى لاتسيو

روما – د ب أ: تعاقد لاتسيو الإيطالي مع المدافع الأوروغواني مارتن كاسيريس من فيرونا الإيطالي بعقد لعام واحد فقط مع بند يتيح تمديده لعام آخر. وتغلب كاسيريس على لعنة الإصابات التي طاردته في الموسم الماضي وخاض 13 مباراة مع فيرونا الموسم الحالي. ويستطيع كاسيريس (30 عاما) المشاركة مع لاتسيو في المباراة أمام كييفو لدى استئناف الدوري الإيطالي في 21 الجاري. وسبق لكاسيريس أن لعب لبرشلونة وفياريال وأشبيلية في إسبانيا ويوفنتوس الإيطالي وساوثهامبتون الإنكليزي وفاز مع يوفنتوس بالدوري خمس مرات ومع برشلونة بالدوري الإسباني ودوري الأبطال، كما خض 75 مباراة مع منتخب أوروغواي وسجل أربعة أهداف.

الجزيرة الإماراتي يعير أحمد خليل الى العين

أبو ظبي – د ب أ: وافق نادي الجزيرة الإماراتي على انتقال لاعبه أحمد خليل إلى صفوف العين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. وكان اللاعب الدولي انضم في بداية الموسم الحالي إلى صفوف الجزيرة قادما من شباب الأهلي دبي، ولم يشارك اللاعب مع الجزيرة منذ انتقاله إلا لمدة 27 دقيقة فقط في دوري الخليج العربي في ظل الإصابة التي تعرض لها. كذلك غاب اللاعب عن صفوف الجزيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها أبو ظبي مؤخرا واحتل فيها الجزيرة المركز الرابع، ولكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما عاد مؤخرا للمشاركة مع المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج (خليجي 23) بالكويت والتي اختتمت بهزيمة الإمارات أمام عمان في المباراة النهائية. ويعد أحمد خليل من اللاعبين أصحاب الإنجازات الكبيرة، سواء على المستوى الشخصي أو مع المنتخبات وكذلك ناديه الأسبق الأهلي والذي أصبح يطلق عليه حاليا نادي شباب الأهلي دبي بعد دمج أندية الشباب والأهلي ودبي معا في ناد واحد.