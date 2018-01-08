﻿بطولة سيدني للتنس كيربر تجتاز عقبة سافاروفا وتواجه فينوس في الدور الثاني

سيدني – د ب أ: فجرت لاعبتا التنس الإيطالية كاميلا جورجي والسلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا مفاجأتين مبكرتين في بطولة سيدني وأطاحتا بالأمريكية سلون ستيفنز واللاتفية أنستازيا سيفاتسوفا، فيما استهلت الألمانية أنجيليك كيربر مسيرتها بفوز صعب.

وانتزعت كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا فوزا صعبا 6/7 (3/7) و7/6 (10/8) و6/2 على التشيكية لوسي سافاروفا لتضرب موعدا في الدور الثاني مع الأمريكية فينوس وليامز المصنفة الثانية للبطولة. وتغلبت كيربر على توقف اللعب مرتين بسبب الأمطار واجتازت كمين سافاروفا من خلال أداء قوي يمثل امتدادا للعروض القوية التي قدمتها في كأس هوبمان قبل أن تسقط مع الفريق الألماني أمام الفريق السويسري في النهائي السبت الماضي. وحققت كيربر الفوز الخامس في خمس مباريات خاضتها في بداية الموسم الحالي حيث حققت الفوز في المباريات الأربع التي خاضتها في فردي السيدات لكأس هوبمان ثم فازت في مباراة أمس. وتتطلع كيربر، الفائزة بلقب أستراليا عام 2016، إلى مواصلة انطلاقتها والاستعداد بقوة للنسخة الجديدة من أستراليا التي تنطلق الاثنين المقبل. وتغلبت جورجي المتأهلة من الأدوار التمهيدية على ستيفنز المصنفة السادسة 6/3 و6/صفر. والهزيمة هي السابعة على التوالي لستيفنز منذ فوزها المفاجئ في أيلول/سبتمبر الماضي بلقب أمريكا المفتوحة آخر بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى الموسم الماضي. واستغرقت جورجي 65 دقيقة فقط للفوز على ستيفنز المصنفة الثالثة عشرة عالميا. كما فازت سيبولكوفا على سيفاتسوفا 6/3 و6/1. ولم تبذل التشيكية بيترا كفيتوفا جهدا كبيرا حيث انسحبت منافستها الكرواتية ميريانا باروني في بداية المجموعة الثانية للإصابة. وكانت كفيتوفا حسمت المجموعة الأولى 6/1. وتلتقي كفيتوفا في الدور الثاني مع جورجي. وشهد الدور الأول فوز الأسترالية أشلي بارتي على فيرونيكا رويغ لاعبة باراغواي 6/3 و6/4 والتشيكية باربورا ستريكوفا على الروسية داريا كستكينا 7/5 و1/6 و6/4 والهولندية كيكي بيرتنز على الأمريكية كريستي آهن 6/2 و6/4 والأمريكية كاترين بيليس المتأهلة من الادوار التمهيدية على السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 7/6 (7/2) و6/صفر.