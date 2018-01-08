﻿السعودية تطبق قرار السماح للنساء بحضور المباريات الجمعة

الرياض – أ ف ب: تبدأ ملاعب سعودية الجمعة المقبل تطبيق قرار السماح للنساء بالدخول اليها لمشاهدة مباريات كرة القدم، في سابقة في المملكة المحافظة، تأتي في خضم بوادر انفتاح اجتماعي تعيشها السعودية منذ أشهر.

وفي 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي أعلنت السلطات السعودية رفع الحظر عن دخول النساء الملاعب الرياضية والسماح لهن بحضور فاعليات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018. وأكدت وزارة الاعلام ان السلطات حددت ثلاث مباريات ضمن دوري المحترفين في ثلاثة ملاعب يمكن للنساء متابعتها من على المدرجات هذا الشهر. وأول مباراة يمكن للسعوديات مشاهدتها ستجمع الاهلي والباطن الجمعة في جدة، تليها مباراة الهلال والاتحاد السبت، ثم مباراة الاتفاق والفيصلي في 18 كانون الثاني/يناير. واختارت السلطات «استاد الملك فهد» في الرياض، و»مدينة الملك عبدالله» في جدة، و»ملعب الأمير محمد بن فهد» في الدمام، لتكون اول الملاعب التي تتابع فيها النساء منافسات رياضية. وتمنع السعودية الاختلاط بين النساء والرجال في الاماكن العامة. وسمح للنساء بدخول ملعب لكرة القدم في الرياض في ايلول/سبتمبر الماضي للمرة الاولى حيث حضرن احتفالا لمناسبة العيد الوطني. وتفرض السعودية بعض القيود الأكثر قسوة على النساء في العالم. لكن الحكومة تعمل على تخفيفها ضمن خطة اقتصادية اجتماعية تحت مسمى «رؤية 2030» طرحها ولي العهد الامير محمد بن سلمان في 2016. وفي 26 أيلول/سبتمبر، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمرا ملكيا يسمح للمرة الاولى باعطاء رخص للنساء لقيادة السيارات. ومن المفترض أن يبدأ تطبيق القرار في حزيران/يونيو 2018.