﻿طموح السيتي يتحدى مفاجآت بريستول… وتشلسي يصطدم بأرسنال في دربي مثير

لندن – د ب أ: بعد إطاحته بأربعة من فرق الدرجة الممتازة في طريقه إلى المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإنكليزية، يطمح بريستول سيتي إلى مواصلة مفاجآته الكبيرة في البطولة وبلوغ النهائي على حساب مانشستر سيتي.

وأطاح بريستول في طريقه إلى المربع الذهبي بواتفورد وستوك وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد. ومع فوزه الرائع على يونايتد في دور الثمانية، أصبح الهدف الجديد لبريستول تحقيق الإنجاز الصعب واجتياز الاختبار شبه المستحيل حيث يلتقي في المربع الذهبي السيتي متصدر الدوري الممتاز بقيادة الإسباني جوسيب غوارديولا وبلا أي هزيمة. ويطمح فريق غوارديولا إلى الإطاحة ببريستول، الوحيد من بين فرق المربع الذهبي، الذي لا ينتمي للدرجة الممتازة حيث ينشط في الدرجة الأولى، فيما تشهد المواجهة الأخرى لقاء دربي مثيرا بين تشلسي وأرسنال. ويدرك لي جونسون مدرب بريستول مدى صعوبة وحجم المهمة التي تنتظر فريقه، حيث يحل ضيفا على السيتي اليوم في مباراة الذهاب ثم يلتقي الفريقان بعد أسبوعين على ملعبه إيابا. وقال جونسون: «الفريق الحالي لمانشستر سيتي سيحفر اسمه في سجلات التاريخ كأحد أعظم الفرق في تاريخ الكرة الإنكليزية… ولكنهم بشر، حتى وإن اعتمد الفريق على لاعبين من الطراز العالمي في كل مركز وخلفهم نجوم عالميون أيضا على مقاعد البدلاء». وقال إن لاعبيه يجب ألا يخشوا السيتي، مشيرا إلى أن مسيرة كلا الفريقين في البطولة «تستحق التقدير»، في إشارة لتغلب فريقه أيضا على أربعة فرق ممتازة لبلوغ المربع الذهبي. وأوضح: «أثق بأن كثيرين توقعوا هزيمتنا أمام مانشستر يونايتد (في دور الثمانية)، لكن الحلم لا يزال قائما». ويعتزم غوارديولا الدفع بتشكيلة قوية حيث يؤكد اهمية الفوز بلقب ليكون الأول في موسم ينافس فيه على أربع بطولات مختلفة (الدوري وكأس إنكلترا وكأس الرابطة ودوري الأبطال) .وقال غوارديولا: «إنه لقب مهم للغاية… الفوز يساهم في تحقيق مزيد من الانتصارات». وأوضح: «سنحاول الفوز في المباراة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة لخوض الإياب على ملعب بريستول بأفضل نتيجة ممكنة. هذا هو الأمر الوحيد الذي أعرفه». وفي المواجهة الثانية بالمربع الذهبي، يتطلع أرسنال إلى استعادة توازنه سريعا بعد الهزيمة أمام نوتنغهام فورست في كأس الاتحاد من خلال الفوز على مضيفه تشلسي غدا الأربعاء في لقاء الذهاب. وتعرض المدرب الفرنسي آرسين فينغر لانتقادات عنيفة لإجراء تسعة تغييرات دفعة واحدة في التشكيلة الأساسية لفريقه. وينتظر أن يدفع فينغر بكل قوته الضاربة أمام تشلسي غدا. وقال فينغر: «الهزيمة في كأس الاتحاد كانت موجعة للغاية… فزنا بلقب البطولة ثلاث مرات في آخر أربع سنوت… لن نفوز بلقب كأس الاتحاد في كل عام لأنها بطولة قوية وصعبة. ولكن الهزيمة في الدور الثالث كانت مؤلمة». وأوضح: «لسوء الحظ، كانوا أفضل منا. أمامنا مباراة أخرى قوية وكبيرة يوم الأربعاء وعلينا التركيز فيها الآن. أتوقع دائما الأفضل من فريقي». وعانى تشلسي أيضا في كأس الاتحاد حيث سقط في فخ التعادل مع نوريتش بعدما منح مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي راحة أيضا لعدد من نجوم الفريق.