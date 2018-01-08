﻿كأس فرنسا: سان جيرمان يكتسح رين بسداسية في عقر داره

باريس – د ب أ: صعد باريس سان جيرمان لدور الـ16 لكأس فرنسا، عقب فوزه الكبير 6/1 على مضيفه رين في دور الـ32 للمسابقة.

وتقدم سان جيرمان بهدف مبكر حمل توقيع كيليان مبابي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميلاه البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 17 و23. وعاد نيمار لهز الشباك مرة أخرى، مسجلا هدفه الشخصي الثاني والهدف الرابع لسان جيرمان في الدقيقة 43، فيما قلص بنجامين بوريغاي الفارق بتسجيله هدفا لرين في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. وواصل سان جيرمان فرض سيطرته، عقب تسجيل دي ماريا ومبابي الهدفين الخامس والسادس للضيوف في الدقيقتين 74 و75. يذكر أن هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه سان جيرمان على رين هذا الموسم، بعدما تغلب عليه 4/1 الشهر الماضي في الدوري الفرنسي التي يتربع فريق العاصمة على صدارته.