﻿ريال مدريد يفقد السيطرة على سقوطه القياسي من القمة إلى القاع!

مدريد – د ب أ: بشكل صادم وفي زمن قياسي، انحدر نادي ريال مدريد الأسباني في غضون خمسة أشهر فقط من القمة إلى القاع، وهو الوقت الذي مر منذ حصوله على لقب بطولتي الكأس السوبر الإسباني والكأس السوبر الأوروبي وحتى الآن، ليبدأ مرحلة جديدة تملؤها الشكوك والانتقادات.

وعكست المباراة التي خاضها ريال مدريد أمس الاول الأحد في الدوري الإسباني اللحظة المريرة التي يعيشها مدربه زين الدين زيدان. وسقط ريال مدريد في فخ التعادل (2/2) أمام المتواضع سيلتا فيغو ليوسع الفارق بينه وغريمه التاريخي برشلونة، متصدر الترتيب، إلى 16 نقطة. واستهل ريال مدريد موسمه بقوة بتحقيق الفوز 2/1 على مانشستر يونايتد، ومن ثم التتويج بلقب الكأس السوبر الأوروبي، وذلك قبل أن يقدم مباراتين في غاية القوة أمام برشلونة ذهابا وإيابا في كأس سوبر إسبانيا الذي اقتنص لقبه أيضا. ولم يتغلب ريال مدريد 5/1 على برشلونة في مجموع نتيجة المباراتين وحسب، بل أعطى انطباعا من خلال هذا الفوز العريض على منافسه التاريخي، بأنه مستعد لتقديم موسم جديد قوي للغاية. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان، وبدأ زيدان يفقد سيطرته على الفريق، كما لجأ إلى اختلاق الروايات غير المقنعة لتبرير عزوفه عن الدفع بأفضل اللاعبين في الفريق في المباريات. وعلى هذا النحو بدأ سقوط ريال مدريد في الدوري الإسباني، حتى وصل الأمر لخسارته 19 نقطة في المباريات الـ17 التي لعبها بالبطولة حتى الآن. وتعد هذه الإحصائية ضربا من الجنون، خاصة إذا عدنا بناظرينا إلى الوراء لقراءة التطلعات التي أثارها النادي بطل إسبانيا قبل انطلاق الموسم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد جاء في المركز الثاني في مجموعته بعد توتنهام الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا، لتضعه قرعة دور الستة عشر في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي. وفي ظل انتفاء حظوظه في الفوز بالليغا، رغم أن المسابقة لم ينته دورها الأول بعد، يركز ريال مدريد مجهوده في استعادة ثقته بنفسه كي يخوض المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في ظروف مواتية، أو على الأقل في ظروف أفضل من ظروفه الراهنة. وأصبحت الأسباب التي تقف وراء تراجع ريال مدريد معروفة، حيث تتلخص في: المستوى الفني المتدني لعدد كبير من اللاعبين، غياب الثقة، تراخي دفاعي، لياقة بدنية ضعيفة، مساهمة ضئيلة من البدلاء، مشكلة العقم التهديفي، صعوبات بالغة تحول دون فرض السيطرة على المباريات. والآن علينا أن ننتظر ما سيفعله زيدان، لنرى إذا كان المدرب الذي قاد ريال مدريد في 2017 للفوز بخمسة ألقاب قادر على إيجاد حلول ناجزة لمشاكل الفريق الحالية. وقال زيدان عقب مباراة سيلتا فيغو: «يتعين علي أن أجد المشكلة، أنا المسؤول وسنسعى إلى تحقيق هذا، في بعض الأحيان نلعب الدقائق الـ90 بشكل جيد، ولكن مؤخرا لم نعد نفعل هذا بشكل طبيعي». وتحدث أيضا الظهير الأيسر لريال مدريد، البرازيلي مارسيلو عقب المباراة، ولكنه كان أكثر غموضا من مدربه، حيث قال: «لا يمكننا فعل شيء آخر، نقوم بكل ما يمكننا، نحاول تقديم كرة قدم جيدة وإحراز أهداف ونقل الكرة ولكن الأمور لا تسير كما ينبغي». والآن يتمسك النادي الملكي ببطولته المفضلة (دوري أبطال أوروبا) ويعض بنواجذه على ما تبقى من مشواره فيها من أجل إنقاذ موسمه من كارثة حقيقية، فهو الآن أمام خيار الفوز بالبطولة أو الخروج من الموسم خاوي الوفاض وهو ما يشكل معضلة خطيرة لفريق يسعى خلف كل الألقاب مثل ريال مدريد.