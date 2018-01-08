﻿الدوري الاسباني: برشلونة يقدم كوتينيو لوسائل الإعلام… واللاعب يغيب ثلاثة أسابيع بسبب الاصابة

برشلونة – د ب أ: قدم نادي برشلونة الإسباني لاعبه البرازيلي الجديد فيليب كوتينيو إلى وسائل الإعلام أمس بعد توقيع اللاعب رسميا على عقد انتقاله للنادي الكتالوني من ليفربول الإنكليزي.

وانتقل النجم البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، بخلاف 40 مليون يورو في صورة حوافز، ليصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإسباني، ليحتل المركز الثاني في قائمة أغلى لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، حيث يأتي أمامه مواطنه نيمار الذي ترك برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو. وتجاوزت القيمة المالية لصفقة كوتينيو ما دفعه برشلونة لبروسيا دورتموند مطلع الموسم الجاري للحصول على خدمات الفرنسي عثماني ديمبيلي (105 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليون يورو في صورة حوافز). وتعدت قيمة الصفقتين مجتمعتين مبلغ 222 مليون يورو الذي تقاضاه برشلونة مقابل السماح لنيمار بالرحيل. وقال كوتينيو: «حققت حلمي باللعب لهذا النادي». وأضاف: «أرغب فقط في التقدم بالشكر إلى الرئيس على مجهوده وعلى تحليه بالصبر مع قضيتي وإلى جميع المسؤولين، أنا سعيد للغاية، هذا حلمي وأتمنى أن أرضي جميع التطلعات داخل الملعب». وحضر حدث تقديم كوتينيو رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الذي وصف النجم البرازيلي بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم. وتابع: «كنا نحاول ضمه منذ الصيف الماضي، طاقمنا الفني مع بيب سيغورا وروبرت فيرنانديز يقولون منذ بضعة أشهر أن ضمه كان ضروريا، الأمر لم يكن سهلا، واحتاج إلى الكثير من العمل، أهم شيء هو أنه أراد المجيء، لقد تحلى بالصبر واجتهد كي يصبح هنا». وأشار بارتوميو إلى أن كوتينيو جاء إلى برشلونة برفقة عائلته، ما يدل على أنه وأفراد أسرته كانوا يرغبون في إتمام الصفقة. وانضم اللاعب البرازيلي (25 عاما) إلى فريق يتربع على قمة الدوري الإسباني بلا منازع وبفارق مريح للغاية عن أقرب ملاحقيه، محققا 15 انتصارا وثلاثة تعادلات في 18 مرحلة. وبالإضافة إلى ذلك تأهل إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الذي يواجه خلاله تشلسي الإنكليزي.

ومن جهة أخرى، أكد برشلونة ان كوتينيو سيغيب لنحو 20 يوما بسبب إصابة في فخذه الأيمن، ما يعني عدم خوضه مباراته الأولى معه قبل أواخر كانون الثاني/يناير. وأعلن النادي الكاتالوني ان «كوتينيو يعاني من تمزق في العضلة الداخلية اليمنى للفخذ الأيمن. مدة غيابه تقدر بنحو 20 يوما»، علما ان كوتينيو غاب عن مباراتي ناديه السابق ليفربول في سنة 2018 بسبب الاصابة. وبناء على مدة الغياب، يتوقع ان يخوض كوتينيو مباراته الأولى مع برشلونة في 28 يناير عندما يستضيف ألافيس على ملعبه، أو بعد ذلك بأيام في حال تأهل برشلونة الى نصف نهائي كأس اسبانيا.