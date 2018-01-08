﻿عرض فيلم «جان دارك مصرية» في رام الله

القاهرة – «القدس العربي»: عرض الفيلم الوثائقي «جان دارك مصرية» للمخرجة إيمان كامل ضمن قسم خارج الملف في مشروع حول المرأة والثورة مساء الاثنين الساعة 6 مساءً على مسرح رام الله البلدي في فلسطين، والذي يقيم عدة عروض سينمائية لشخصيات نسائية قادت حركات التحرر والمقاومة في العالم.

مشروع حول المرأة والثورة هو مشروع بحثيّ تنظمه مؤسسة عبد المحسن القطان، بالشراكة مع معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت، وغاليري 1، ونادي رام الله للسينما.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من التدخلات التي تمهد الطريق لإقامة فعالية مركزية حول المرأة والثورة خلال العام 2019

الفيلم الوثائقي «جان دارك مصرية» يحكي قصص مقاومة المرأة المصرية خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من خلال الرقص، الشعر والأساطير.

وهو من إخراج إيمان كامل وإنتاج مشترك لشركتي نومادزهوم للإنتاج (إيمان كامل) ولينكد برودكشن للإنتاج (طلال المهنا) في ثاني تعاون بينهما.

جان دارك مصرية كان قد ترشح في عام 2013 لجائزة الفيلم العربي الألماني التي تقدمها مؤسسة روبرت بوش شتيفتونغ في ألمانيا، وتم تقديمه في ملتقيات إنتاج سينمائي مشترك، مثل Africa Produce (إسبانيا) وصندوق Amiens لتطوير السيناريو (فرنسا)، وكان عرضه العالمي الأول في مسابقة «المهر الطويل» ضمن مهرجان دبي السينمائي الدولي، واختاره موقع The Culturist ضمن قائمة أكثر 30 فيلما تجب مشاهدتها في دورة عام 2016 من المهرجان.

كما نافس «جان دارك مصرية» على جائزة أفضل فيلم في مسابقة برنامج 6 Plaza لأفلام الدول النامية ضمن مهرجان «أوراسيا السينمائي الدولي» في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

وإيمان كامل مخرجة وكاتبة مصرية حاصلة على درجة الماجستير العالمية في العلاقات الدولية من كلية فليتشر في جامعة تافتس في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، درست العديد من التخصصات مثل الفنون، الرقص والسينما في جامعة برلين للفنون. منذ عام 1995 أخرجت إيمان خمسة أفلام قصيرة، منها هولوغرام الحاصل على جائزة مسابقة يوروميد عام 2004، وفي أولى تجاربها الطويلة في فيلم «بيت شعر» في 2010 تلقت تنويهاً خاصاً في مهرجان دبي السينمائي الدولي وفازت بجائزة أفضل مخرج وأفضل تصوير سينمائي في الدورة الـ11 من مهرجان القاهرة للأفلام المستقلة. ومؤخراً حصلت على جائزة أيقونات نسائية في خلق عالمٍ أفضل للجميع من المنتدى الاقتصادي السنوي للمرأة (WEF) في نيودلهي في الهند، كما اختيرت ضمن لجنة تحكيم الأفلام القصيرة في مهرجان أوراسيا السينمائي الدولي 2017.