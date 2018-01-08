﻿تطوير كبسولة إلكترونية تقيس الغازات في الأمعاء

ملبورن ـ د ب أ:قال باحثون من أستراليا إنهم طوروا كبسولة إلكترونية في حجم قرص الفيتامينات يمكنها قياس الغازات في الأمعاء البشرية.

وأوضحوا أنه من الممكن استخدام البيانات التي يتم تجميعها باستخدام الكبسولة في معرفة تأثيرات الأغذية والأدوية على الأمعاء وتطوير أنظمة غذائية لكل شخص على حدة.

وأعلن الباحثون تحت إشراف كوروش كالانتار زاده من جامعة ملبورن الأسترالية عن اختراعهم في مجلة «نيتشر إليكترونيكس» المتخصصة أمس الاثنين.

وتقيس الكبسولة القابلة للبلع نسبة المادة المائية وثاني أكسيد الكربون والأكسجين في كل من المعدة والأمعاء.

ويمكن من خلال التغيرات التي تنقلها هذه الكبسولة الاستشعارية ضبط مدى حساسية القياسات التي تنقلها ثم تقوم بنقل البيانات عبر موجات الراديو إلى أحد الهواتف الذكية وتحليلها بشكل مباشر.

تم اختبار الكبسولة في البداية على شخصين ثم كررت التجربة مع أربعة مشاركين.

وتسببت نسبة الأكسجين في المعدة والأمعاء في ذهول الباحثين حيث بلغت 65٪ من سائل الأمعاء عند نهاية المعدة.

حلل البروفيسور كالانتار زاده وزملاؤه البيانات اعتمادا على أن المعدة تطلق المواد الكيميائية المؤكسدة لتحليل الأجسام الغريبة التي تظل فترة أطول في الأمعاء ولمكافحة هذه المواد «وهو ما يمكن أن يكون نظاما لحماية الأمعاء ضد الأجسام الغريبة».

وقال كالانتار زادة في بيان عن جامعته إنه لم يسبقهم أحد للحديث عن مثل هذه الآلية المناعية».

وأكد الباحثون فرضيتهم السابقة بأن محتوى الأكسجين الذي تنقله الكبسولة يوفر إشارات جيدة على مكان وجودها في عصارة الأمعاء والمعدة.