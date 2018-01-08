﻿دعوة «آبل» للحد من إدمان الأطفال على هواتفها الذكية

نيويورك ـ أ ف ب: طلب مساهمان في رأسمال «آبل» من المجموعة الأمريكية إجراء دراسة حول إدمان الأطفال على هواتفها الذكية، حسب ما كشفت وكالة «بلومبرغ».

وجاء في رسالة صادرة عن هذين المستثمرين، وهما شركة «جانا بارتنرز ال ال سي» وصندوق التقاعد للمدرسين في كاليفورنيا «كالسترز» بتاريخ 6 كانون الثاني/يناير ان «عددا متزايدا من الأدلة يشير إلى إمكانية تعرض بعض المستخدمين الصغار الأكثر تعلقا بهواتفهم لتداعيات سلبية غير متعمدة».

وأوضح المستثمران اللذان تقدر مساهمتهما الإجمالية بحوالى ملياري دولار أن «هذا الامتعاض الذي يتنامى في المجتمع … سيؤثر على الأرجح في مرحلة ما على آبل في حد ذاتها».

وهما أشارا في الرسالة التي نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن «التطرق إلى هذه المشكلة الآن من شأنه أن يزيد من قيمة (آبل) على المدى الطويل».

ورفض ناطق باسم المجموعة الأمريكية التعليق على هذه المعلومات حسب وكالة «بلومبرغ».

وتتيح «آبل» للأهل التحكم في هواتف أولادهم والحد من استخدام بعض التطبيقات.

وأتت هذه الرسالة في وقت تواجه «آبل» خللا تقنيا ناجما عن المعالجات الصغرى، شأنها في ذلك شأن عدة مجموعات تكنولوجية. كما تتهمها عدة جمعيات بتقصير صلاحية استخدام أجهزتها عن قصد بغية تسريع عملية استبدالها.