﻿فضيحة في البرلمان البريطاني: 160 محاولة يومية للنفاذ إلى مواقع إباحية

لندن ـ أ ف ب: سجلت الشبكة المعلوماتية التابعة للبرلمان البريطاني 24473 محاولة للنفاذ إلى مواقع إباحية بين حزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر 2017 أي ما يعادل 160 محاولة تقريبا في اليوم الواحد، حسب بيانات رسمية عممت أمس الاثنين.

ونشرت هذه الأرقام التي حصلت عليها وكالة «برس أسوسييشن» بعد طلب رفع عملا بالقانون حول حرية الإعلام الذي أقرّ سنة 2000 والذي يتيح الاطلاع على مستندات إدارية. وتم الكشف عنها في وقت تلقت سمعة الطبقة السياسية البريطانية ضربة قاسية مع الكشف عن فضائح تحرش جنسي وسلوكيات غير لائقة.

وفي الشهر الماضي اضطر نائب رئيسة الوزراء داميان غرين إلى تقديم استقالته بعد أن كذب بشأن صور إباحية عثر عليها في كمبيوتره.

وحسب مسؤولين في البرلمان، إن أغلبية محاولات النفاذ إلى مواقع إباحية «ليست طوعية». وهم أوضحوا أن المواقع التي تقدم محتويات من هذا القبيل محجوبة عن شبكة البرلمان.

وحوالى 8500 كمبيوتر موصول بهذه الشبكة التي تستخدم من قبل البرلمانيين ومعاونيهم والطاقم الإداري. ويمكن أيضا وصل أجهزة شخصية بالشبكة اللاسلكية.

لكن عدد محاولات النفاذ إلى مواقع إباحية ما انفك ينخفض خلال السنوات الأخيرة من 231020 سنة 2015 إلى 113208 سنة 2016.

أكثر من مليار دولار

لفائزين في يانصيب أمريكي

واشنطن ـ أ ف ب: فاز امريكيان بفارق يومين بأكثر من مليار دولار في سحب يانصيب «باوربول» على ما أعلن مسؤولون وهو المبلغ الأكبر خلال عطلة نهاية اسبوع واحدة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفاز شخص من نيوهامبشر (شمال شرق الولايات المتحدة) بمبلغ 560 مليون دولار في حين كان آخر فاز قبل يومين بـ450 مليونا في فلوريدا (جنوب شرق).

وبيعت البطاقة الرابحة في نيوهامبشر في مدينة ميريماك الصغيرة البالغ عدد سكانها 25 الف نسمة على ما أفاد المسؤولون في اليانصيب.

اما البطاقة الرابحة في فلوريدا فقد بيعت في متجر في مدينة بورت ريتشي الصغيرة.

ولم يكشف عن هوية الفائزين بعد.