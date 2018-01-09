تسريب صوتي لضابط يطلب من الممثلة عفاف شعيب تخويف المصريين بسوريا والعراق واليمن ـ (استمع)

“القدس العربي”: في سلسلة مثيرة من التسجيلات الصوتية لمكالمات بين ضابط مصري ومجموعة من الإعلاميين والفنانيين المصريين، تم تسريبها مؤخرا، يكشف تسجيل صوتي، مساء الإثنين، عن ضابط يطلب من الفنانة عفاف شعيب، المشاركة بمداخلة على قناة “دي ام سي” بمناسبة التفويض الثاني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب.

ووجه الضابط الفنانة إلى ذكر موضوع اليمن وسوريا والعراق في مداخلتها وتنبيه المصريين إلى أنه لا يجوز أن يحصل في مصر ما حدث في البلاد المذكورة، مشيرا لى أن ذلك “يساعد الذاكرة القصيرة للشعب المصري” على حد قوله.