تسريب صوتي لضابط يطلب من الممثلة عفاف شعيب تخويف المصريين بسوريا والعراق واليمن ـ (استمع)
Jan 09, 2018
“القدس العربي”: في سلسلة مثيرة من التسجيلات الصوتية لمكالمات بين ضابط مصري ومجموعة من الإعلاميين والفنانيين المصريين، تم تسريبها مؤخرا، يكشف تسجيل صوتي، مساء الإثنين، عن ضابط يطلب من الفنانة عفاف شعيب، المشاركة بمداخلة على قناة “دي ام سي” بمناسبة التفويض الثاني للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحاربة الإرهاب.
ووجه الضابط الفنانة إلى ذكر موضوع اليمن وسوريا والعراق في مداخلتها وتنبيه المصريين إلى أنه لا يجوز أن يحصل في مصر ما حدث في البلاد المذكورة، مشيرا لى أن ذلك “يساعد الذاكرة القصيرة للشعب المصري” على حد قوله.
لا حول ولا قوة الا بالله
هؤلاء الجنرالات هم من انهزموا خمس مرات امام اسراءيل ….هم من صنعوا الارهاب من اجل التفويض وبكره حتشوفو مضر ….و لكن كل من خرج في يونيو لاسقاط الديموقراطية فليشرب ماء الحنضل ان شاء الله هده هي حضارة سبع الاف سنة ديكتاتوربة
علاقة العسكر بالفنانات والممثلات بدأت منذ عهد عبدالناصر سواء كان التوظيف سياسيا او جسديا
وهي علاقة تحالف السلطة مع الفساد مع الفن
ليست وحدها اعتماد خورشيد التي كشفت عن اهوال صلاح نصر وفتيات الكنترول
كان كل ضابط كبير له مجموعة من العشيقات بدءا من المشير القائد العام للقوات المسلحة وصولا الى ضباط السكرتارية بمكاتب القادة
ما يحدث الآن في عهد السيسي هو احياء او استمرار لسنة عبدالناصر وصحبه
هذه لعبه قذره ليست بجديده على المخابرات المصريه إستخدام أهل الفن ونجوم المجتمع لتسويق عهرهم وقذارتهم .. هذا أسلوب صلاح نصر رجل المخابراالأول المعروف في ستسنيات القرن الماضي ..من يريد المزيد عليه بقراءة كتاب إعتماد خورشيد ( حقيقتي مع صلاح نصر ) هناك حادثه صارت في ستينيات القرن الماضي كانت مع السيده فاتن حمامه رفضت الخضوع لأبتزاز صلاح نصر وهروبها ولجوئها الى مكتب منظمة التحرير في القاهرة واستطاعت شخصيه فلسطينيه نافذه حينها وتحديداً من حركة فتح ولا زالت حتى اللحظه على قيد الحياه من تهريبها الى بيروت وبهذا إستطاعت ان تحافظ على إحترمها وإحترام رسالتها .. إنشكشاف عورة وعهر المثقف أبشع وأقذر من إنكشاف عهر الساسه .. حفظ الله مصر
#القدس _عاصمة_فلسطين
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إبن النكبه العائد إلى يافا
لاجىء فلسطيني
بدون ما يطلب “اللهو الخفي”
فالشعوب العربية واعية وشايفة خراب الربيع العبري
المشكلة ليست في التفاهة والعبث، المصيبة في القطيع الذي يصدق التخريف والدجل
وتحيا مصر والأمة العربية