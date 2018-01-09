سيول اقترحت على بيونغ يانغ استئناف اللقاءات بين عائلات فرقتها الحرب

سيول: اقترحت سيول على بيونغ يانغ الثلاثاء، في أول محادثات رسمية بين الطرفين منذ أكثر من عامين، أن يتم في شباط/ فبراير المقبل بالتزامن مع الالعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية والتي قرر الشمال المشاركة فيها، استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953).

وقال نائب وزير الوحدة الكوري الجنوبي شون هاي-سونغ للصحافيين إن الوفد الجنوبي إلى المحادثات بين الكوريتين اقترح على نظيره الشمالي أن تستأنف هذه اللقاءات مع حلول السنة القمرية الجديدة والذي يصادف في منتصف فترة الالعاب الاولمبية الشتوية. (أ ف ب)