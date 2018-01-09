استقالة وزيرة بريطانية بعد رفضها تولي حقيبة وزارية أخرى

لندن: قدمت وزيرة التعليم البريطانية جاستين غرينينغ استقالتها من الحكومة الاثنين إثر رفضها حقيبة وزارية أخرى عرضتها عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في اطار تعديلات وزارية واسعة تجريها لحكومتها التي أضعفتها سلسلة فضائح، بحسب ما أفاد مصدر في داوننغ ستريت.

وأشار المصدر إلى أن ماي عرضت على غرينينغ حقيبة العمل ومعاشات التقاعد “إلا أنها رفضت شغلها”.

وأضاف أن “رئيسة الوزراء اصيبت بخيبة أمل لكنها تحترم قرارها (غرينينغ) بمغادرة الحكومة”.

وبعد وقت قصير من تأكيد مغادرة غرينينغ، أعلن داوننغ ستريت أن داميان هيندز الذي كان يتولى حقيبة التوظيف سيخلفها.

وغرينينغ، النائبة عن دائرة لندن الانتخابية والتي دعمت بقاء بلادها في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء بريكست، ستعود إلى ممارسة عملها كعضو في مجلس العموم.

وتلقت غرينينغ دعم العديد من زملائها على قرارها عدم الاستمرار في الحكومة. (أ ف ب)