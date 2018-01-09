الحوثيون ينشرون مقطعًا مرئيًا زعموا أنه لاستهداف مقاتلة سعودية شمالي اليمن- (صور وفيديو)

اليمن: نشر الإعلام الحربي التابع لجماعة “أنصار الله” (الحوثي)، مساء الاثنين، مشاهداً زعموا أنها لحظة استهداف مقاتلة سعودية سقطت الأحد، في أجواء محافظة صعدة، معقل الحوثيين، شمالي اليمن.

ونشرت قناة “المسيرة” المتحدثة باسم الحوثيين، مقطعاً مرئياً يظهر مقاتلة جوية، تتخلص من خزانات الوقود، ومن ثم يعترضها الصاروخ (يقول الحوثيون إنهم أطلقوه)، بحسب توضيحات “الإعلام الحربي”.

كما نشر الحوثيون صوراً لحطام طائرة “تورنيدو” قالوا إنها تابعة للقوات الملكية السعودية.

ولم يتسن التحقق من صحة ما نشره الحوثيون من مصدر مستقل.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء الأحد، إجلاء طيارين اثنين إثر سقوط طائرتهما المقاتلة جراء خلل فني في اليمن”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

لكن جماعة الحوثيين ذكرت فور إعلان سقوط الطائرة، أن دفاعاتها الجوية استهدفتها “بسلاح مناسب”. (الأناضول)